Customers Bank respalda al SBA en sus esfuerzos para apoyar a propietarios únicos, contratistas independientes, trabajadores autónomos y empresas familiares

WEST READING, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Customers Bank, uno de los 5 prestamistas más importantes del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) tanto en el 2020 como en la ronda actual de estímulo federal, reconoció que algunas de las empresas más pequeñas, incluidos propietarios únicos, contratistas independientes, trabajadores independientes y empresas familiares, así como aquellas con Números de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) continúan teniendo dificultades para acceder al estímulo federal que necesitan debido al método de cálculo de los montos de los préstamos PPP.

En respuesta a la solicitud de la Administración Biden-Harris de hacer que los préstamos PPP sean más equitativos y accesibles para estas personas y empresas, el 3 de marzo de 2021, la SBA anunció una nueva solicitud de APP que cambia el método utilizado para determinar la cantidad de estímulo federal para los propietarios únicos. Para las empresas sin empleados, el cálculo se basó en la ganancia neta de un propietario único, en la línea 31 del Anexo C. La nueva solicitud permitirá a los propietarios únicos elegir si declaran utilizando las ganancias netas o el ingreso bruto, línea 7 del Anexo C, para determinar el monto del préstamo PPP. La nueva solicitud para propietarios únicos con empleados también permite que el préstamo se base en los ingresos brutos, menos los gastos declarados para los programas de beneficios para empleados, planes de pensión y participación en las utilidades y salarios (Anejo C, líneas 14, 19 y 26).

“Para muchas empresas donde los dueños son minorías y aquellas con ITIN, este cambio puede equivaler a una diferencia de miles de dólares”, afirmó Sam Sidhu, Vice Chairman y Director de Operaciones de Customers Bank. “Un propietario único que era elegible para $ 3,300 según el cálculo anterior podría ahora ser elegible para un préstamo PPP de hasta $ 20,833. Las empresas unipersonales, las personas que tienen un negocio sin empleados, deben aprovechar este programa y solicitar un préstamo PPP”.

Los cambios proporcionarán una distribución más equitativa de los fondos de ayuda federal a las empresas más pequeñas, muchas de las cuales fueron ignoradas por otros prestamistas en las primeras rondas de préstamos PPP. Otros cambios importantes que los empresarios autónomos deben conocer incluyen:

A partir del 24 de febrero y hasta el 9 de marzo, la SBA introdujo un período exclusivo de 14 días para que las empresas con 20 empleados o menos presenten solicitudes de préstamos PPP.

Los empresarios inmigrantes legales que residen en los Estados Unidos y pagan impuestos serán elegibles para aplicar.

Los empresarios que no son ciudadanos pero que tienen un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para su negocio son elegibles para solicitar un préstamo PPP.

Los prestatarios por primera vez pueden solicitar un préstamo PPP de segundo sorteo una vez que se hayan gastado los fondos iniciales y se haya cumplido el período de espera requerido (actualmente 8 semanas, pero sujeto a cambios).

La SBA ahora permitirá el acceso a los préstamos PPP independientemente del estado de morosidad de los préstamos federales para estudiantes del prestatario.

Se eliminará la restricción de exclusión de PPP para propietarios de pequeñas empresas con condenas previas por delitos graves de fraude no financiero.

Los préstamos pueden perdonarse, sujetos a regulaciones.

Es importante tener en cuenta que los prestatarios que ya tengan un préstamo aprobado no pueden aumentar su préstamo PPP según estas pautas actualizadas. El prestatario puede cancelar el préstamo y puede realizar una nueva solicitud utilizando los nuevos cálculos, pero corre el riesgo de que el préstamo no sea aprobado y financiado antes de que los programas finalicen el 31 de marzo.

Para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a tener un mayor acceso a préstamos PPP, Customers Bank introdujo una solución mediante un Programa de “White Label” para los PPP en enero del 2021, para hacer sociedades con otras entidades y proporcionar un sistema de aplicación, financiación y servicio de préstamos PPP. Actualmente, más de 300 bancos y más de dos docenas de cámaras de comercio y otras organizaciones similares están aprovechando este programa. Hay miles de pequeñas empresas en varias etapas del proceso de solicitud de casi todos los estados.

