CURE Pay: CURE Token facilita el acceso a las criptomonedas

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–La adopción generalizada de las criptomonedas avanzó enormemente en 2021. Cada vez más marcas y empresas populares las aceptan y participan en el espacio cripto: parece que esta tecnología ha llegado para quedarse. Las criptomonedas y el movimiento de finanzas descentralizadas ofrecen infinitas posibilidades de crecimiento, pero todavía hay muchos obstáculos que se interponen en el camino de la adopción generalizada. Uno de los más importantes es la accesibilidad.





La tecnología de criptomonedas y blockchain sigue siendo difícil de entender para muchos, por no mencionar la navegación. No importa qué tan bueno sea un proyecto si la persona promedio no sabe cómo comprar y dónde tenerlo. Jacob Beckley, fundador de CURE Token, se dio cuenta de esto e ideó una solución.

CURE Pay es una forma nueva y fácil para que cualquiera pueda invertir en CURE Token y marcar la diferencia. CURE Pay hace que comprar CURE Token sea tan simple como cualquier transacción de comercio electrónico. Después del pago, se genera automáticamente una billetera digital para los inversores y esta billetera también contendrá todas las compras futuras de CURE Token. Los inversores pueden consultar toda la información necesaria sobre su inversión en un panel al que se accede muy fácilmente en el sitio web de CURE Token. Esto también desbloquea otras características del sitio web, por ejemplo, una serie de videos educativos sobre cómo invertir en criptomonedas.

CURE Token, respaldada por la Fundación Beckley y creada por Jacob Beckley, es una criptomoneda con un propósito: generar conciencia y ayudar a los afectados por el cáncer pediátrico. CURE Token ayuda a las familias directamente a través de subvenciones para cubrir los gastos de manutención, facturas médicas, de servicios públicos y mucho más. CURE Token trabaja para devolverle la transparencia a la beneficencia, porque les muestra a los inversores exactamente a dónde van sus fondos: directamente a las familias necesitadas.

Dentro de las primeras tres horas del lanzamiento, CURE Pay generó u$s 28.000 en ventas. Para obtener más información sobre CURE Token y comprar la suyo con CURE Pay, visite https://pay.curetoken.net.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

