Cura a la feligresía: ‘Yo sé quién da y quién no da’ la ofrenda

Las declaraciones de un cura han generado polémica en las redes sociales luego que reclamara a sus feligreses las pocas aportaciones que dan a pesar de la reconstrucción del templo.

El párroco aprovechó la homilía dominical para decirle a los miembros de su iglesia que conoce quién da y quién no da.

Antes de comenzar a esgrimir a los creyentes, el cura español detalló los gastos que dejó las reparaciones de la parroquia, entre estas un prestamos que será pagadero en varios años.

‘La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado… Y es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar, se ve que eso no les importa’, dijo el sacerdote al iniciar su reprensión.

Posteriormente, les informó que la obra contó un millón cien mil euros, de los cuales se deben 80 mil euros. ‘60 mil de ellos es un préstamo con Global Caja que tendremos préstamo hasta el año 2033’, dijo el cura.

Indicó que en la parroquia los que más dan son 50 euros mensuales y los que menos dan son 6 euros mensuales, haciendo alusión a la poca solidaridad de la feligresía.

‘Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto’, indicó el líder espiritual.

El cura fue contundente al indicar que sabe muy bien quién da y quién no da, frase que se ha viralizado en las redes.

La homilía que era pública antes que el video circulara en las redes sociales fue censurado para el público y ahora no está disponible.

Muchas personas extrajeron los fragmentos de la prédica y la publicaron en sus plataformas de Internet.