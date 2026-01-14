Cúpula del gobierno venezolano regresa a X: "Reanudaremos el contacto por este canal" 

El anuncio de que la cúpula del gobierno venezolano regresa a X ha generado diversas reacciones dentro y fuera del país.

Tras varios meses de ausencia en la plataforma, altos funcionarios del ejecutivo, incluidos ministros y portavoces relevantes, han reactivado el acceso a X, el cual había cancelado por el presidente detenido y secuestrado por EEUU, Nicolás Maduro.

La suspensión de las actividades gubernamentales en X se produjo en medio de tensiones políticas y un entorno cada vez más controlado en el acceso a la información.

Durante ese periodo, la administración venezolana optó por limitar su participación en redes sociales, centrando su comunicación en canales oficiales.

Ahora, los funcionarios venezolanos recalcan la importancia de interactuar directamente con la ciudadanía mediante esta red social global.

“Reanudaremos el contacto por este canal”, publicó Rodríguez en su cuenta oficial. “Venezuela sigue de pie, con fuerza y ​​conciencia histórica”.



Motivos del regreso y contexto de la suspensión

El retorno de los altos cargos venezolanos a X ocurre en un momento clave, cuando la presión internacional está en el nuevo gobierno tras el derrocamiento de Maduro.

Las recientes declaraciones coinciden con el interés del gobierno en mostrar apertura y adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos.

En su anuncio, los representantes oficiales señalaron: “Reanudaremos el contacto por este canal”, destacando la posibilidad de un diálogo más fluido y transparente.

Esta medida también busca contrarrestar posibles desinformaciones y rumores que se intensificaron durante la suspensión.

Este regreso a X podría marcar un nuevo capítulo en la política comunicacional venezolana, estableciendo canales directos con la población.