Cuba rinde homenaje a 32 soldados fallecidos durante operación militar en Venezuela

Cuba llevó a cabo este jueves una ceremonia oficial en La Habana para honrar a 32 militares cubanos que murieron durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Los restos de los uniformados, miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí envueltos en la bandera cubana y fueron recibidos con honores por autoridades como el presidente Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro.

La ceremonia, que incluyó un homenaje militar en el aeropuerto y el traslado de los féretros al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, contó con la participación de miles de personas que se alinearon en las calles para rendir respeto a los caídos.

El gobierno cubano ha descrito a los soldados como héroes y defensoras de la soberanía, agradeciendo su labor y valor. Las autoridades también han convocado otras actividades conmemorativas, incluida una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, para protestar por la incursión militar que resultó en la muerte de los uniformados.

La operación en Caracas, que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, ha elevado las tensiones entre Washington y La Habana, en un momento de fuertes diferencias diplomáticas entre ambos países.

Este homenaje es uno de los eventos conmemorativos más significativos de Cuba en décadas y refleja el impacto político y social que esta operación ha tenido en la isla.