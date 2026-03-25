El gobierno de Cuba acusó recientemente a Estados Unidos de presionar y obstaculizar su conocido programa de envío de médicos cubanos al exterior.

Según funcionarios de La Habana, estas acciones por parte de Washington buscan limitar el alcance del programa.

Además, pretenden afectar las relaciones de cooperación médica con países latinoamericanos y de otras regiones.

La denuncia destaca la importancia que tiene este programa para la economía cubana y para la salud pública mundial.

El impacto de las sanciones en la cooperación médica cubana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que las sanciones, restricciones y presiones diplomáticas de EEUU han generado dificultades. Por consiguiente, los médicos cubanos tienen obstáculos para poder ejercer en distintas naciones.

Las autoridades subrayan que estos especialistas han brindado ayuda humanitaria en países necesitados. Asimismo, se han especializado en el combate a epidemias y el fortalecimiento de sistemas de salud.

Sin embargo, desde la perspectiva estadounidense, el programa es criticado por supuestos abusos laborales y falta de transparencia en los beneficios para los profesionales.

A pesar de las adversidades, Cuba defiende su modelo de cooperación médica internacional y asegura que los ataques buscan desprestigiar la solidaridad cubana.

Diversos expertos consideran que la continuidad de las sanciones puede afectar tanto a la economía cubana como el acceso de comunidades. Así mismo, pueden impactar a las vulnerables a servicios médicos esenciales.