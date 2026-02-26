Cuba confirma la neutralización de una lancha con tripulantes estadounidenses: "fue en legítima defensa" 

El gobierno de Cuba confirmó la neutralización de una lancha rápida con tripulantes estadounidenses en aguas cercanas al país.

Según fuentes oficiales, la acción de las autoridades cubanas fue en “legítima defensa”. Este hecho dejó como resultado varias personas detenidas. Además, la situación elevó la tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos.

La noticia marca un nuevo capítulo en los ya delicados vínculos entre ambos países, reavivando el debate sobre la seguridad marítima y la migración irregular en la región.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, la lancha ingresó ilegalmente en aguas territoriales cubanas.

Las fuerzas de guardacostas actuaron tras detectar maniobras hostiles desde la embarcación. Esto motivó una respuesta para salvaguardar la seguridad nacional.

Hasta el momento, se reporta que al menos dos tripulantes estadounidenses resultaron heridos. Este hecho ha generado reacciones diversas tanto en organismos internacionales como en la comunidad cubana y estadounidense.

"Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.

Detalles del incidente y repercusiones internacionales

Las autoridades afirmaron que el enfrentamiento fue inevitable debido a la actitud agresiva de los ocupantes de la lancha.

Este hecho ocurre en un contexto marcado por intentos recurrentes de emigración ilegal y tráfico de personas entre Cuba y el sur de la Florida.

Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación imparcial para esclarecer los eventos y evitar una escalada mayor entre ambos países.

El gobierno estadounidense no ha emitido aún un pronunciamiento oficial, pero se prevé que el suceso impacte en la ya compleja relación bilateral.