Cuba confirma la muerte de un estadounidense en la lancha rápida que intentaba infiltrarse en la isla 

Un ciudadano estadounidense murió herido durante un enfrentamiento en una lancha rápida en Cuba. Esto generó preocupación tanto en las autoridades locales como internacionales por la escalada de tensiones.

El fallecimiento se produjo luego de que la persona fuera herida durante un incidente en una embarcación rápida cerca de las costas cubanas.

Hasta el momento, los detalles del incidente permanecen bajo investigación. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el individuo fue hallado gravemente herido y trasladado a tierra en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, lamentablemente falleció poco después de su arribo.

Había dos ciudadanos estadounidenses entre las 10 personas a bordo de la lancha rápida, según informó un funcionario a la prensa estadounidense.

Autoridades investigan las circunstancias del suceso

La Guardia Costera de Estados Unidos comunicó que el caso está siendo estudiado cuidadosamente. Esto se debe a la naturaleza delicada de los hechos y su impacto en las relaciones bilaterales.

Este suceso se suma a una serie de incidentes en la zona del Caribe, donde las rutas marítimas entre Cuba y EEUU son escenario frecuente de situaciones peligrosas y de riesgos para quienes intentan cruzar el mar.