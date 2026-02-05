América Latina

Cuba busca que China y Rusia sean clave para mantener el suministro de petróleo tras la caída de Maduro 

El gobierno cubano no deja de confiar en los grandes opositores de EEUU para evitar que la isla también sea manejada por Donald Trump, como lo ha prometido en sus discursos. 

cuba Imágenes cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 05-02-2026.10:25 am.

La crisis en Cuba sigue profundizándose, con el gobierno enfrentando grandes retos debido a la caída del apoyo venezolano y el aumento de la presión de Estados Unidos.

Ante la falta de recursos y el deterioro interno, el gobierno dirigido por Miguel Díaz-Canel está recurriendo a aliados estratégicos como China y Rusia en busca de ayuda internacional, a pesar de que hasta el momento no han logrado ayudar a uno de sus más grande aliados, Nicolás Maduro.

Este giro geopolítico responde a varios factores. Por un lado, Venezuela redujo completamente su respaldo energético y financiero debido a la operación estadounidense en territorio venezolano.

Por otro, Estados Unidos, bajo la influencia de figuras como Donald Trump, ha endurecido las sanciones y el aislamiento diplomático hacia La Habana, complicando aún más la obtención de fondos y suministros.

Repercusiones regionales y geopolíticas

La decisión de Cuba de acercarse a Rusia y China podría modificar el balance político en América Latina. China ya ha mostrado interés en aumentar su presencia comercial y tecnológica en la isla, mientras que Rusia retoma la cooperación militar y energética.

Sin embargo, este alineamiento no está exento de riesgos, pues podría exacerbar las tensiones con Washington y países vecinos, especialmente por el control.

Relacionados
The Latest