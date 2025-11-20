Cuando la regulación y la IA se encuentran: SymphonyAI se une al FCA Supercharged Sandbox para liderar la innovación responsable en tecnología financiera

SymphonyAI se une al nuevo Supercharged Sandbox de FCA para impulsar la innovación en IA transparente y responsable para los servicios financieros del Reino Unido

PALO ALTO, California y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, líder internacional en plataformas de productos de IA vertical, ha sido seleccionada para participar en Supercharged AI Sandbox, una nueva iniciativa de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido que permite a las empresas desarrollar y probar de forma segura tecnologías avanzadas de IA mediante computación acelerada de NVIDIA (NVDA) en un entorno normativo supervisado.





SymphonyAI Financial Services fue seleccionada tras un competitivo proceso de solicitud en el que se evaluaron los casos de uso propuestos en función de su potencial de innovación, viabilidad técnica e importancia respecto a la normativa.

El Sandbox, que estará en funcionamiento desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026, ofrece un entorno seguro y estructurado para la experimentación con casos de uso de IA de última generación. SymphonyAI está desarrollando un concepto de agente de IA basado en pequeños modelos de lenguaje y aprendizaje por refuerzo, diseñado para mejorar la inteligencia y la autonomía de los agentes de servicios financieros. Si tiene éxito, las innovaciones desarrolladas en Sandbox se incorporarán a la cartera de agentes de servicios financieros inteligentes de SymphonyAI, lo que mejorará aún más la forma en que las instituciones financieras aceleran la detección de riesgos, mejoran el cumplimiento normativo y reducen el tiempo de investigación.

«SymphonyAI lleva mucho tiempo a la vanguardia de la innovación en IA en sectores regulados», afirma Jason Shane, responsable de Producto, estrategia e innovación, Servicios financieros, SymphonyAI. «Nuestra participación en el programa sandbox de FCA subraya nuestra posición de liderazgo respecto a la IA aplicada a los servicios financieros y nuestro compromiso con el avance de una innovación responsable y transparente. Al incorporar estos conocimientos de última generación directamente en nuestros agentes de IA, ofrecemos a los clientes la forma más rápida y segura de acceder a las funcionalidades de IA más avanzadas disponibles, lo que les garantiza mantenerse a la vanguardia en materia de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y rendimiento operativo».

Con su participación, SymphonyAI pretende:

Incubar una nueva innovación en IA que beneficie a la comunidad especializada en el riesgo de delitos financieros y el cumplimiento de la normativa;

Acelerar la integración de las funcionalidades de los agentes de IA de última generación, combinando modelos generativos, aprendizaje por refuerzo y modelos entrenados en el dominio, en nuestra plataforma Sensa Risk Intelligence y en nuestra amplia oferta de servicios financieros;

Collaborate with the FCA and industry peers to establish trusted and explainable AI innovation(s), that improve(s) the accuracy of outcomes and can securely scale in highly regulated financial services environments.

El programa, de 12 semanas de duración, culminará con unas jornadas de presentación los días 28 y 29 de enero de 2026 en Londres, donde los participantes expondrán sus innovaciones ante reguladores, instituciones financieras, representantes del mundo académico, consultoras y representantes gubernamentales.

Acerca de Supercharged Sandbox de FCA

Para obtener más información sobre Supercharged Sandbox de FCA, visite: www.fca.org.uk/firms/innovation/ai-lab

Calendario de participación de SymphonyAI

30 de septiembre de 2025: inicio virtual y campamento de entrenamiento

inicio virtual y campamento de entrenamiento 30 de septiembre de 2025 – 9 de enero de 2026: sprint tecnológico / fase de desarrollo

sprint tecnológico / fase de desarrollo 28-29 de enero de 2026: días de exposición en Londres

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI ofrece plataformas de productos de IA verticales que ayudan a las empresas a resolver sus retos más complejos y de mayor importancia, desde detener los delitos financieros hasta mejorar el rendimiento de las tiendas y aumentar la eficiencia de la fabricación. Con la confianza de más de 2000 clientes empresariales de todo el mundo, entre los que se incluyen 200 de las principales instituciones financieras, las 25 principales empresas de bienes de consumo envasados y muchos de los mayores minoristas y fabricantes industriales del mundo, SymphonyAI ofrece aplicaciones entrenadas para cada ámbito y agentes preconfigurados que están listos para funcionar desde el primer día. Más información en https://www.symphonyai.com/.

