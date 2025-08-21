CSP reconoce a seis plantas por su excelencia en Ambiente, Salud y Seguridad

AUBURN HILLS, Mích.--(BUSINESS WIRE)--CSP anunció hoy a los ganadores de su programa anual de Premios de Ambiente, Salud y Seguridad (EH&S, por sus siglas en inglés). Los ganadores para 2024 son:





Premios a la Sostenibilidad en EH&S Lenoir, Carolina del Norte (6 veces ganadora) Sarepta, Luisiana (5 veces ganadora) Tijuana, Baja California, México (5 veces ganadora) Saltillo, Coahuila, México

Programa de EH&S con Más Mejoras: Van Wert, Ohio

Mejor Programa de EH&S, planta grande: Grabill, Indiana

El programa de Premios de EH&S de CSP, que ya tiene 10 años, es un programa de reconocimientos basados en el desempeño que premia a las plantas por su compromiso con la seguridad de los empleados, el medioambiente, las comunidades en las que operan y la excelencia general del programa de EH&S. Las plantas ganadoras se seleccionaron de entre las 15 ubicaciones de CSP en Norteamérica, con base en los siguientes criterios:

Premio de Sostenibilidad de EH&S: este es el premio mayor, que se entrega solo a las plantas que alcanzan y sostienen prácticas y resultados de EH&S de primer nivel durante un mínimo de tres años consecutivos. Estas plantas ejemplifican los valores de CSP al centrarse en la protección de la salud y la seguridad de los empleados y en la reducción del impacto medioambiental. Las plantas que reciben este premio han alcanzado y sostenido la excelencia mediante la integración de la gestión de EH&S en las operaciones empresariales.

Premio al Programa de EH&S con Más Mejoras: ejemplifica una mejora significativa en el desempeño interanual en EH&S.

Premio al Mejor Programa de EH&S: este premio se otorga a las plantas que incorporaron con éxito la EH&S como valor fundamental, integrándola en todos los aspectos del trabajo y demostrando un compromiso con la seguridad de los trabajadores y la mejora continua del desempeño.

A fin de ser elegibles para cualquiera de las categorías de premios, los programas nominados deben demostrar lo siguiente:

Reducción de riesgos en el lugar de trabajo

Aumento en la notificación de cuasiaccidentes

Ninguna lesión significativa

Auditoría con un desempeño excepcional

Implementación de mejorías en la seguridad laboral

Ningún derrame de químicos ni escapes al medioambiente

Ninguna acción de imposición durante el año hasta el momento del anuncio del premio

“Las personas son nuestro recurso más valioso, por lo que debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestros empleados a la vez que cuidamos el medioambiente”, dijo el director ejecutivo Brad Tolley. “Quiero asegurarme de que todos los empleados vuelvan a casa a salvo luego de cada turno, y que logremos nuestro objetivo de cero lesiones en todas las plantas”.

“Para garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados, la seguridad debe volverse parte de nuestra cultura. Incluso una sola lesión ya es demasiado”, afirmó Dina Graham, vicepresidenta de Asuntos Legales Ambientales, Salud, Seguridad y Sustentabilidad. “Estas plantas ganadoras integraron completamente los procesos de EH&S a su cultura, demostraron ser de excelencia con una alta tasa de informes de cuasiaccidentes, excepcional desempeño en las auditorías, participación mensual del Comité de Seguridad y una adhesión general a las reglas de seguridad. Felicitaciones a todos por sus importantes logros en materia de seguridad”.

Acerca de CSP

CSP es líder en el sector en cuanto a formulación, composición y moldeado de componentes compuestos avanzados y ligeros para los sectores del transporte. Reunimos experiencia en materiales, ingeniería y fabricación para crear soluciones de movilidad que sean más livianas, resistentes y ecológicas. Con sede en Auburn Hills, Míchigan, CSP tiene 15 plantas entre los Estados Unidos y México, y da empleo a más de 4000 personas. Para obtener más información, visite thecsp.com.

