CSP reconoce a seis plantas por su excelencia en Ambiente, Salud y Seguridad

AUBURN HILLS, Mích.--(BUSINESS WIRE)--CSP anunció hoy a los ganadores de su programa anual de Premios de Ambiente, Salud y Seguridad (EH&S, por sus siglas en inglés). Los ganadores para 2024 son:
- Premios a la Sostenibilidad en EH&S
- Lenoir, Carolina del Norte (6 veces ganadora)
- Sarepta, Luisiana (5 veces ganadora)
- Tijuana, Baja California, México (5 veces ganadora)
- Saltillo, Coahuila, México
- Programa de EH&S con Más Mejoras: Van Wert, Ohio
- Mejor Programa de EH&S, planta grande: Grabill, Indiana
El programa de Premios de EH&S de CSP, que ya tiene 10 años, es un programa de reconocimientos basados en el desempeño que premia a las plantas por su compromiso con la seguridad de los empleados, el medioambiente, las comunidades en las que operan y la excelencia general del programa de EH&S. Las plantas ganadoras se seleccionaron de entre las 15 ubicaciones de CSP en Norteamérica, con base en los siguientes criterios:
Premio de Sostenibilidad de EH&S: este es el premio mayor, que se entrega solo a las plantas que alcanzan y sostienen prácticas y resultados de EH&S de primer nivel durante un mínimo de tres años consecutivos. Estas plantas ejemplifican los valores de CSP al centrarse en la protección de la salud y la seguridad de los empleados y en la reducción del impacto medioambiental. Las plantas que reciben este premio han alcanzado y sostenido la excelencia mediante la integración de la gestión de EH&S en las operaciones empresariales.
Premio al Programa de EH&S con Más Mejoras: ejemplifica una mejora significativa en el desempeño interanual en EH&S.
Premio al Mejor Programa de EH&S: este premio se otorga a las plantas que incorporaron con éxito la EH&S como valor fundamental, integrándola en todos los aspectos del trabajo y demostrando un compromiso con la seguridad de los trabajadores y la mejora continua del desempeño.
A fin de ser elegibles para cualquiera de las categorías de premios, los programas nominados deben demostrar lo siguiente:
- Reducción de riesgos en el lugar de trabajo
- Aumento en la notificación de cuasiaccidentes
- Ninguna lesión significativa
- Auditoría con un desempeño excepcional
- Implementación de mejorías en la seguridad laboral
- Ningún derrame de químicos ni escapes al medioambiente
- Ninguna acción de imposición durante el año hasta el momento del anuncio del premio
“Las personas son nuestro recurso más valioso, por lo que debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestros empleados a la vez que cuidamos el medioambiente”, dijo el director ejecutivo Brad Tolley. “Quiero asegurarme de que todos los empleados vuelvan a casa a salvo luego de cada turno, y que logremos nuestro objetivo de cero lesiones en todas las plantas”.
“Para garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados, la seguridad debe volverse parte de nuestra cultura. Incluso una sola lesión ya es demasiado”, afirmó Dina Graham, vicepresidenta de Asuntos Legales Ambientales, Salud, Seguridad y Sustentabilidad. “Estas plantas ganadoras integraron completamente los procesos de EH&S a su cultura, demostraron ser de excelencia con una alta tasa de informes de cuasiaccidentes, excepcional desempeño en las auditorías, participación mensual del Comité de Seguridad y una adhesión general a las reglas de seguridad. Felicitaciones a todos por sus importantes logros en materia de seguridad”.
Acerca de CSP
CSP es líder en el sector en cuanto a formulación, composición y moldeado de componentes compuestos avanzados y ligeros para los sectores del transporte. Reunimos experiencia en materiales, ingeniería y fabricación para crear soluciones de movilidad que sean más livianas, resistentes y ecológicas. Con sede en Auburn Hills, Míchigan, CSP tiene 15 plantas entre los Estados Unidos y México, y da empleo a más de 4000 personas. Para obtener más información, visite thecsp.com.
Contacts
Kim Zitny
+1 248.535.6944
kim.zitny@thecsp.com