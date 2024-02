CSC se asocia con NetDiligence para ayudar a minimizar los riesgos cibernéticos y apoyar el ecosistema de los ciberseguros

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–CSC, un registrador de dominios de clase empresarial y líder mundial en la mitigación de amenazas a la seguridad de dominios, sistemas de nombres de dominio (DNS) y marcas digitales, anuncia hoy su asociación con NetDiligence®, líder en soluciones de preparación y respuesta ante ciberriesgos para el sector de los ciberseguros. Con este acuerdo, CSC se convierte en un proveedor disponible para aseguradoras, brókers y clientes de ciberseguros en eRiskHub® de NetDiligence bajo la nueva categoría “pre-breach”: protección de marca y seguridad de dominios.





La innovadora tecnología de CSC permite a las aseguradoras cibernéticas, los brókers y los clientes por igual proteger de forma proactiva sus negocios contra las amenazas cibernéticas y el abuso de marca en línea. “Como proveedor preferido de los líderes en ciberseguros, es fundamental abordar las lagunas de ciberseguridad y ayudar a las empresas a que las pérdidas sean mínimas”, señala Mark Greisiger, presidente de NetDiligence. “Estamos encantados de introducir las soluciones de seguridad de dominios y protección de marca digital de CSC en nuestra plataforma eRiskHub, porque proporcionará a nuestros usuarios nuevas formas de abordar el riesgo y las amenazas cibernéticas como el phishing, los ataques al correo electrónico empresarial y el ransomware”.

Una inmensa mayoría de empresas pasa por alto su postura de seguridad de dominios como parte de un plan de gestión de riesgos más amplio para su negocio. Para las empresas que operan con varias marcas, con cientos o incluso miles de dominios en sus carteras, la detección y desactivación rápidas de dominios confusamente similares que imitan marcas, así como de dominios o subdominios comprometidos o secuestrados, es clave.

“Como registrador de dominios de clase empresarial líder a escala mundial, CSC puede detectar amenazas a los dominios, abuso de marcas en línea y DNS, y fraude rápidamente para proteger a las empresas de dominios fraudulentos o comprometidos que conducen a ciberataques devastadores”, explica Mark Calandra, presidente de la división Servicios de Marca Digital de CSC. “Nuestra inclusión en eRiskHub crea visibilidad para nuestros servicios directamente dentro del flujo de trabajo de los usuarios que buscan optimizar su postura de ciberseguridad”.

Dentro del eRiskHub, las soluciones de CSC se dividirán en tres categorías: protección de marcas digitales, servicios de registro de dominios y protección contra el fraude. Para acceder a las soluciones de protección de marca y seguridad de dominios antes de una intrusión, visite el eRiskHub. Además, el 12 de febrero a las 11:30, el Director de Tecnología de Servicios de Marca Digital de CSC, Ihab Shraim, y Gwenn Cujdik, del Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos en Norteamérica de AXA XL, intervendrán en el panel “Pathways to Resilience”, “Domain Security: Addressing Cybersecurity at the Source of the Problem” (Seguridad de dominios: Cómo abordar la ciberseguridad en el origen del problema). Para ponerse en contacto directamente con CSC, visite cscdbs.com.

Acerca de CSC

CSC es el proveedor de confianza en materia de seguridad e inteligencia contra amenazas elegido por Forbes Global 2000 y las 100 Best Global Brands®, con áreas de interés en la seguridad y gestión de dominios, junto con la protección de marcas digitales y contra el fraude. A medida que las empresas globales realizan inversiones de importancia en su postura de seguridad, nuestra plataforma DomainSecSM puede ayudarlas a comprender los descuidos de ciberseguridad que existen y a proteger sus activos digitales y marcas en línea. Al aprovechar la tecnología patentada de CSC, las empresas pueden consolidar su postura de seguridad para protegerse contra los vectores de ciberamenazas que atacan sus activos en línea y la reputación de su marca, ayudándoles a evitar pérdidas de ingresos devastadoras. CSC también ofrece protección de marca en línea -la combinación de actividades de monitoreo y aplicación de la marca en línea- con una visión multidimensional de diversas amenazas fuera del cortafuegos dirigidas a dominios específicos. Los servicios de protección contra el fraude que combaten el phishing en las primeras fases del ataque completan nuestras soluciones. Con sede en Wilmington (Delaware), EE. UU. desde 1899, CSC tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y la región de Asia Pacífico. CSC es una empresa global capaz de hacer negocios dondequiera que se encuentre el cliente, y lo conseguimos empleando a expertos en cada actividad en la que atendemos. Visite cscdbs.com.

Acerca de NetDiligence

NetDiligence® está especializada en servicios de preparación y respuesta ante riesgos cibernéticos. Con más de 20 años de experiencia en cibernética, NetDiligence es un proveedor galardonado de software y servicios innovadores de gestión de riesgos cibernéticos para el sector de los seguros, incluidas las evaluaciones de riesgos cibernéticos QuietAudit®, el portal de gestión de riesgos cibernéticos eRiskHub®, su programa autorizado Breach Coach® y Breach Plan Connect® , una solución alojada de forma segura diseñada para ayudar a los altos directivos a planificar y ejecutar la respuesta de su organización en caso de incidente cibernético, que también incluye una aplicación móvil gratuita para un acceso cómodo y medios de comunicación alternativos si los sistemas de la empresa se ven comprometidos. NetDiligence publica todos los años un Estudio sobre siniestros cibernéticos y organiza con regularidad sus conferencias Cyber Risk Summit en Filadelfia, California, Toronto, Florida, Londres y Bermudas. Para más información, visite NetDiligence.com.

