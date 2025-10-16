CSC recibe el galardón de Solución global del año para la prevención del fraude en los “CyberSecurity Breakthrough Awards”

La empresa recibe el reconocimiento por su excelente producto de seguridad de la información.

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, proveedor de seguridad de dominios de clase empresarial y líder mundial en gestión de dominios, DNS, gestión de certificados digitales, protección de marcas y soluciones antifraude, anunció hoy que ha sido elegida “Solución global del año para la prevención del fraude” y galardonada en la 9.ª edición de los premios CyberSecurity Breakthrough Awards. Organizado por CyberSecurity Breakthrough, una organización independiente de inteligencia de mercado, este programa anual reconoce a las empresas, productos y tecnologías más innovadores que impulsan el progreso en el sector de la seguridad de la información a nivel mundial.





La solución de protección contra el fraude de CSC es una plataforma de defensa integral, inteligente y altamente eficaz que no solo detecta y mitiga el fraude rápidamente, sino que también interrumpe de forma proactiva las campañas de phishing antes de que lleguen al consumidor. Una vez validada una amenaza, CSC puede compartir información a través de una sólida red de socios mediante su función Domaincasting℠ y bloquear el acceso a contenidos fraudulentos en cuestión de minutos. Este enfoque de protección contra el fraude en múltiples capas combina la vigilancia global en tiempo real, la puntuación de amenazas basada en el aprendizaje automático, la validación por parte de expertos humanos y unas capacidades de eliminación sin igual, lo que permite la detección rápida de amenazas en los ecosistemas de correo electrónico, web, móviles y dominios.

“Las esquemas de estafas de phishing y el fraude en línea siguen siendo una de las amenazas de ciberseguridad más peligrosas y costosas para las empresas globales”, comentó Ihab Shraim, director tecnológico de la división Digital Brand Services de CSC. “El premio a la ‘Solución global de prevención del fraude del año’ refleja la adaptabilidad de nuestra plataforma al panorama del fraude, en constante evolución, y nuestro compromiso de proporcionar soluciones innovadoras que priorizan la rapidez, la precisión y la colaboración con nuestra valiosa base de clientes globales”.

El programa CyberSecurity Breakthrough Awards 2025 recibió miles de candidaturas de más de 20 países de todo el mundo, que representaban desde startups disruptivas hasta empresas globales consolidadas. Los ganadores de este año encarnan la vanguardia de la tecnología de ciberseguridad, ofreciendo protección y capacidad de recuperación de última generación en el panorama actual de amenazas cada vez más complejo.

Para obtener más información sobre los premios CyberSecurity Breakthrough Awards, visite CyberSecurityBreakthrough.com.

Acerca de CSC



CSC es el proveedor de confianza en materia de seguridad e inteligencia sobre amenazas elegido por Forbes Global 2000 y las 100 Mejores Marcas Mundiales (Interbrand®), con áreas de interés en la seguridad y gestión de dominios, junto con la protección de marcas digitales y contra el fraude. A medida que las empresas globales realizan inversiones significativas en su postura de seguridad, nuestra plataforma DomainSecSM puede ayudarles a entender los descuidos de ciberseguridad que existen y a proteger sus activos digitales y marcas en línea. Gracias a la tecnología patentada de CSC, las empresas pueden consolidar su postura de seguridad para protegerse contra los vectores de ciberamenazas que atacan sus activos en línea y la reputación de su marca para, de ese modo, evitar pérdidas de ingresos devastadoras. CSC también ofrece protección de marca en línea (una combinación de actividades de supervisión y aplicación de la marca en línea) con una visión multidimensional de diversas amenazas fuera del cortafuegos dirigidas a dominios específicos. Los servicios de protección contra el fraude que combaten el phishing en las primeras fases del ataque completan nuestras soluciones.

Con sede en Wilmington (Delaware, EE. UU.) desde 1899, CSC tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y la región de Asia Pacífico. CSC es una empresa global con capacidad para hacer negocios dondequiera que estén nuestros clientes, y lo conseguimos empleando a expertos en cada una de las empresas a las que atendemos. Visite cscdbs.com.

