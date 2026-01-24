Crocs y LEGO lanzan zuecos con diseño de bloques ensamblables

Crocs y LEGO sorprendieron al anunciar una de las colaboraciones más llamativas del mundo del calzado: unos zuecos inspirados en los clásicos bloques de construcción de LEGO, diseñados para parecer auténticos ladrillos ensamblables.

El modelo presenta un diseño voluminoso con relieves que imitan los característicos “studs” de LEGO, cada uno con el logotipo de la marca, además de una correa trasera móvil que brinda mayor soporte al caminar. La alianza forma parte de un acuerdo de varios años entre ambas compañías.

El primer lanzamiento está previsto para el 16 de febrero de 2026 y tendrá distribución global a través de las tiendas en línea de Crocs y LEGO. Como detalle especial, cada par incluirá una minifigura de LEGO equipada con su propia versión en miniatura de los Brick Clogs.

El precio de venta rondará los 150 dólares. Ambas marcas adelantaron que a lo largo de 2026 se presentarán nuevos lanzamientos, así como accesorios Jibbitz temáticos de LEGO, ampliando la colección para fans del calzado y los icónicos bloques de construcción.