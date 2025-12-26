Cristianos en Gaza celebraron la Navidad por primera vez en dos años

En un gesto cargado de esperanza y resistencia, los cristianos en Gaza celebran Navidad en condiciones sin precedentes, tras el estallido del nuevo conflicto armado en la región.

Esta celebración cobra un significado especial, ya que marca la primera vez que la pequeña comunidad cristiana logra reunirse desde el inicio de la guerra, a pesar de las dificultades extremas y el peligro constante.

La iglesia de la Sagrada Familia, única parroquia católica de Gaza, abrió sus puertas para la misa de Nochebuena.

Los asistentes, entre ellos familias enteras y voluntarios, se abrazaron en un acto simbólico de fe y unidad, evitando las tradicionales decoraciones y manteniendo la celebración en un tono sobrio por respeto a los fallecidos y desplazados de la guerra.

A pesar de la amenaza de ataques y el miedo por la seguridad, la comunidad insistió en seguir adelante con su tradición religiosa, reforzando el mensaje de paz ante la adversidad.



El significado espiritual en tiempos de incertidumbre

La comunidad cristiana en Gaza, compuesta por menos de mil personas, ha encontrado en la Navidad una razón para no perder la esperanza.

El padre Gabriel Romanelli declaró que, más que nunca, la celebración fue una oración colectiva por el cese de la violencia y por el bienestar de todos los habitantes de Gaza, sin distinción de religión.

Mientras tanto, organizaciones internacionales y ciudadanos de todo el mundo han expresado su solidaridad ante la situación humanitaria que vive la Franja.