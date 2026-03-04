Cristiano Ronaldo sufre lesión en la corva y pone en alerta a Al-Nassr

Al-Nassr se mantiene en la cima de la Saudi Pro League y aspira a su primer título desde la temporada 2018–19, pero podría enfrentar sus próximos partidos sin Cristiano Ronaldo, el jugador clave de su campaña.

El delantero portugués, de 41 años, ha marcado 21 goles esta temporada, situándose solo detrás de Ivan Toney en la carrera por la Bota de Oro de la liga. Sin embargo, la alarma se encendió cuando Ronaldo tuvo que abandonar el campo cojeando en el partido contra Al-Fayha. Al llegar al banquillo, los médicos aplicaron hielo en su tendón de la corva derecha, mostrando señales de molestia significativa.

Desde su llegada a Al-Nassr, Ronaldo había evitado lesiones graves, habiendo faltado solo a tres partidos por problemas físicos. Ahora, con la liga en su fase final y el equipo con solo dos puntos de ventaja en la tabla, su estado genera preocupación por el posible impacto en el desenlace del campeonato.

Al-Nassr emitió un comunicado días después para actualizar la situación de su estrella, que seguirá bajo evaluación médica.