Cristiano Ronaldo Jr. deslumbra con su primer auto de lujo y un prometedor futuro en el fútbol portugués

Con tan solo 15 años, Cristiano Ronaldo Jr., hijo del reconocido futbolista portugués, ha vuelto a captar la atención internacional al combinar dos facetas que lo hacen destacar: el lujo y el talento deportivo.

El joven fue convocado recientemente a la selección Sub-16 de Portugal, marcando un importante paso en su formación como futbolista. Pero además de sus avances en el campo, sorprendió a sus seguidores al presentar su primer automóvil, un Lamborghini Urus S blanco, con el mensaje “First car” en sus redes sociales.

El vehículo, valorado en unos 265.000 euros, podría pertenecer a la amplia colección automovilística de su padre, Cristiano Ronaldo, y se distingue por su potente motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

Entre el lujo y la disciplina, Cristiano Jr. comienza a construir su propio camino, mostrando que su apellido lleva tanto el brillo del éxito como la pasión por el fútbol.