Cristiano Ronaldo hace historia como primer futbolista billonario

El astro portugués Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer jugador de fútbol en alcanzar una fortuna de mil millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index.

Aunque ya figuraba entre los deportistas mejor pagados del mundo, su actual contrato con el club saudí Al Nassr ha sido clave para ingresar al exclusivo grupo de atletas billonarios. Ronaldo, de 40 años, firmó en junio de 2025 una extensión de dos años con el equipo, valorada en más de 400 millones de dólares libres de impuestos, lo que elevó su patrimonio neto a 1.400 millones de dólares.

El delantero, que ha brillado en clubes como Real Madrid, Manchester United y Juventus, llegó a la Saudi Pro League en enero de 2023, con un salario anual estimado de 200 millones de dólares, convirtiéndose así en el futbolista mejor pagado de la historia.

Pero sus ingresos no provienen únicamente del campo de juego. Ronaldo mantiene contratos de patrocinio con reconocidas marcas como Nike, Armani y Castrol, que le aportan más de 175 millones de dólares adicionales. Además, posee un acuerdo con Nike por 10 años valorado en casi 18 millones anuales y una sólida cartera de inversiones inmobiliarias y empresariales en países como Portugal y España.

Con este nuevo hito financiero, el cinco veces ganador del Balón de Oro y de la Liga de Campeones se une a figuras legendarias como Michael Jordan y Roger Federer, consolidándose no solo como un ícono del deporte, sino también como uno de los atletas más ricos del mundo.