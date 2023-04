Cristiano Ronaldo estaría en “serios aprietos legales” por gesto obsceno en Arabia Saudita

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo estaría en serios aprietos legales luego que hizo un gesto obsceno a la afición en un estadio de Arabia Saudita.

Una vez que se han viralizado las imágenes, cientos de ciudadanos piden que sea deportado por el delito de deshonra pública.

En las redes sociales de Arabia Saudita se ha convertido en todo un debate qué debe ocurrir con Ronaldo tras el gesto obsceno cuando los aficionados le gritaban “Messi, Messi”.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, son multitudes de personas que piden la deportación del jugador.

Una de las promotoras del movimiento para que Cristiano sea expulsado por tocarse los genitales es la abogada Nouf bin Agmed, quien confirmó en su cuenta de Twitter que denunciará al jugador del Al Nassr.

La profesional asegura que el deportista cometió un delito de indecencia pública en contra del gobierno y de los ciudadanos.

“Se considera un delito de deshonra pública, y es uno de los delitos que supone el arresto y la deportación si es cometido por un extranjero”, aseguró la profesional del derecho.

Sorry for watching this But this is Cristiano's reaction when Al Hilal fans chanted (Messi, Messi). pic.twitter.com/VrztxhfvNT

— خويللد بطل العالم🥈💙 (@kh4678854) April 19, 2023