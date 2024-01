Cristiano Ronaldo dice que ‘The Best’ y Balón de Oro han perdido credibilidad

El astro de fútbol portugués Cristiano Ronaldo cuestionó los premios The Best y Balón de Oro, indicando que han perdido credibilidad.

Las declaraciones de Ronaldo han generado polémica, unos apoyándolo y otros cuestionando que solo crítica los galardones porque no ganó ninguno.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada“, esgrimió el futbolista en una entrevista al diario Récord.

En ese sentido, indicó que no es que Messi no se mereciera el galardón, pero él como deportista ya no cree en los galardones porque han perdido credibilidad. “No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”.

Agregó que su falta de credibilidad no tiene nada que ver con que no sea parte de la premiación, sino que todo es cuestión de número y los números no engañan; dejando entrever que no están siendo legales con la entrega de los premios.

“No es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan“, dijo Cristiano al indicar que la entrega de los premios han perdido credibilidad.

Hace unas semanas, las redes sociales explotaron en comentarios luego que Messi ganara The Best de la FIFA 2023, para algunos críticos y fanáticos del fútbol el campeón del mundo no se merecía el premio.

“Sabemos cómo funcionan otros organismos. Obviamente, siempre pienso primero en mi club y en la selección. No pienso mucho en eso, sinceramente”, dijo al referirse al interés que le da a ganar algún premio.

En ese sentido, ejemplificó que él marcó en una temporada 54 goles. “Habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, en Italia, España o Portugal”.