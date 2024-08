Cristiano Ronaldo desmiente rumores de su retiro del fútbol

El astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, ha desmentido los rumores de un posible retiro como trascendió luego que abrió su canal de YouTube.

Según el futbolista, no ha pensado detenidamente sobre la posibilidad de retirarse y qué hará una vez que deje las canchas, algo que ha sido su pasión desde niño.

Con las declaraciones, Ronaldo pone fin a la preocupación de sus seguidores que ven de manera inminente su retiro.

“No sé si me retiraré pronto (del fútbol). Tal vez en dos o tres años”, dijo al hablar de una de las decisiones más importantes del mundo.

En ese sentido, señaló que probablemente será el equipo de Arabia Saudita, Al Nassr que verá su retiro de las canchas. “Estoy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”.

Al consultarle si tiene planes de convertirse en un reconocido entrenador, dijo que no se ve en ningún equipo, que aún no sabe qué hará; pero tiene varios proyectos personales.

“En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello”, dijo el astro del fútbol de 39 años de edad.

Indicó que se ve haciendo cosas que no están relacionadas con su pasión, pero fue enfático al indicar que el futuro solo Dios lo sabe.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada”,

Ronaldo cuanta con varios negocios, los que incluyen una cadena de hoteles, cadenas de gimnasios, una marca de porcelana, videojuegos, ropa en línea y ahora su canal de YouTube.