Cristiano Ronaldo confirma su retiro del fútbol tras el Mundial de 2026

El astro portugués Cristiano Ronaldo anunció que el Mundial de 2026 será su última participación en una Copa del Mundo, marcando así el cierre de una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol.

Durante una entrevista en la Cumbre de Turismo en Riad, el delantero de 40 años expresó que, para entonces, tendrá 41 y considerará ese momento como el adecuado para despedirse de las grandes competiciones. “Definitivamente, sí. Creo que será mi último Mundial”, afirmó el jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Ronaldo, quien ha anotado 953 goles entre clubes y selecciones, mantiene su ambición de alcanzar los 1,000 goles antes de retirarse. Además, es el máximo goleador internacional masculino, con 143 tantos con la selección de Portugal.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus reconoció que su retiro está cada vez más cerca. “Cuando digo pronto, me refiero probablemente a uno o dos años más en el juego”, declaró.

Con una carrera repleta de logros, incluido el título de la Eurocopa 2016, Ronaldo buscará cerrar con broche de oro conquistando el único trofeo que le falta: el Mundial de fútbol. Portugal, dirigido por Roberto Martínez, aún debe asegurar su clasificación al torneo que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos en 2026.