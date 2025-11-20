Cristiano Ronaldo asiste a gala en la Casa Blanca y recibe simbólica llave dorada de manos de Donald Trump

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo participó en la cena de gala organizada en la Casa Blanca, un evento que reunió a destacadas figuras internacionales. Durante la velada, el delantero compartió mesa con el presidente de Estados Unidos, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Como gesto simbólico, Donald Trump obsequió a Ronaldo una réplica de la llave dorada de la Casa Blanca, un detalle similar al que previamente había entregado al empresario Elon Musk. El jugador agradeció el homenaje mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó su compromiso con valores inspiradores para las nuevas generaciones.

“Estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a nuevas generaciones para construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y la paz duradera”, escribió Ronaldo, acompañando el mensaje con imágenes del evento.

El gesto del presidente hacia el futbolista ha generado amplio interés mediático, especialmente por la presencia conjunta de líderes deportivos y políticos de alto perfil en una misma mesa.