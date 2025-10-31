Crimen organizado en Brasil: cómo drones y fusiles importados llegaron a los delincuentes 

En los últimos años, el crimen organizado en Brasil ha experimentado una evolución inquietante, que en la última semana dejó más de cien muertos.

Los drones y fusiles importados en manos del Comando Vermelho han impulsado una transformación notable en el conflicto urbano, alterando el equilibrio de poder y desafiando a las fuerzas de seguridad locales.

El Comando Vermelho, considerada la mayor facción criminal brasileña, ha conseguido introducir tecnología avanzada en su arsenal.

Según reportes recientes, no sólo incrementan el uso de drones para vigilar, distribuir drogas y coordinar ataques, sino que también han logrado importar fusiles de alto calibre, principalmente desde Estados Unidos y Europa del Este.

La transformación de las pandillas urbanas por armas extranjeras

La presencia de estos fusiles y tecnología aérea permite a las pandillas dominar territorios e incluso imponer toques de queda en barrios enteros.

Estas herramientas modernas dificultan la labor policial y ponen en jaque los sistemas de seguridad convencionales.

El fenómeno también afecta a países vecinos, como indica el caso de Honduras, donde bandas locales buscan replicar estas estrategias.

Expertos advierten que la disponibilidad de drones y fusiles importados en manos del Comando Vermelho representa un reto creciente para América Latina, marcando un nuevo ciclo en la violencia urbana y el crimen organizado.