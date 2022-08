Crece el impulso del fondo de patentes VVP de Access Advance VVC

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Access Advance, un administrador independiente de licencias, ha anunciado hoy las recientes incorporaciones a su creciente lista de propietarios de patentes (es decir, licenciantes) que participan en el fondo común de patentes VVC Advance.

Nuevos licenciantes de VVC:



Chips&Media, Inc.



Fujitsu Limited



NEC Corporation



SZ DJI Technology Co., Ltd.



La empresa se revelará más adelante

“Estamos muy satisfechos de que estas importantes empresas, propietarias de numerosas patentes esenciales (SEP) del estándar VVC, se hayan unido a nuestro fondo de patentes VVC Advance como licenciantes”, ha declarado el CEO de Access Advance, Pete Moller. “Dado que se espera que las implementaciones de productos VVC estén disponibles en un futuro cercano, estos propietarios de patentes adicionales nos permiten proporcionar un valor aún mayor a medida que la cartera de patentes VVC SEP que licenciamos sigue creciendo mientras nuestras tasas de regalías se mantienen constantes”.

Acerca de Access Advance:

Access Advance LLC (antes HEVC Advance LLC) es una empresa administradora de licencias independiente formada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de consorcios de patentes para la concesión de licencias de patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más importantes basadas en estándares. Access Advance ofrece un mecanismo de concesión de licencias transparente y eficaz tanto para los titulares de las patentes como para los ejecutores de las mismas. Access Advance gestiona y administra actualmente el fondo de patentes HEVC Advance para la concesión de licencias de patentes esenciales para la tecnología H.265/HEVC, y el fondo de patentes VVC Advance, separado e independiente, para la concesión de licencias de patentes esenciales para la tecnología VVC/H.266. Para obtener más información sobre Access Advance o los conjuntos de patentes HEVC Advance o VVC Advance, visite www.accessadvance.com.

