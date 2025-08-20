Crean condón que cambia de color al detectar ITS

En un avance que podría transformar la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), científicos han creado un condón que cambia de color si detecta la presencia de una ITS. Este condón innovador promete ser una herramienta sencilla y efectiva para parejas y personas sexualmente activas, alertando de forma visual sobre posibles riesgos para la salud.

El desarrollo fue realizado por un grupo de jóvenes investigadores que utilizaron materiales sensibles a agentes infecciosos como base de esta tecnología. Según dieron a conocer, el condón contiene químicos que reaccionan ante ciertas bacterias y virus presentes en el entorno sexual, cambiando su color cuando identifican alguna infección.

El funcionamiento de este condón que cambia de color es posible gracias a la incorporación de reactivos que interactúan con microorganismos específicos asociados a infecciones como clamidia, sífilis o herpes.

Cuando el preservativo entra en contacto con estas sustancias, la reacción produce una alteración en su tonalidad, facilitando una detección rápida y discreta en el momento mismo del acto sexual. Este avance no sustituye la necesidad de pruebas médicas y chequeos regulares, pero sí ayuda a identificar situaciones de riesgo y fomentar una mayor responsabilidad en la salud sexual. El desarrollo y perfeccionamiento de este condón busca respaldar esfuerzos globales por combatir la propagación de ITS, especialmente en regiones de América Latina donde el acceso a información y métodos de prevención puede ser limitado. En contextos donde la educación sexual es escasa y el estigma alrededor de las enfermedades venéreas persiste, una solución tan práctica y directa puede representar un cambio significativo en los hábitos de protección.