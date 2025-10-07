Positivas

Crean app para rescatar mascotas en peligro o extraviadas

Lanzan una aplicación para rescatar mascotas en peligro o extraviadas, facilitando su localización y protección en todo el país.

perros Foto: Shutterstock
  • Karla Alvarez | 07-10-2025.5:26 pm.

En una acción enfocada en el bienestar animal, se ha anunciado el lanzamiento de una innovadora aplicación llamada ALFA para rescatar mascotas en peligro o extraviadas. Esta herramienta tecnológica pretende transformar la respuesta ante casos de rescate animal, permitiendo a los ciudadanos reportar la ubicación y el estado de animales en situación de riesgo o perdidos.

La app ALFA permitirá registrar fotos, ubicación exacta, detalles del animal y comunicación directa con autoridades y voluntarios. Así, las mascotas extraviadas podrán ser localizadas de manera más rápida y eficiente.

El usuario podrá descargar la aplicación de forma gratuita. A través de su interfaz, tendrá la opción de reportar un hallazgo o buscar animales perdidos cerca de su localidad. Con solo cargar una imagen a ALFA y añadir información relevante, el sistema georreferenciará el reporte para que organizaciones y rescatistas colaboren en el rescate o reencuentro.La iniciativa no solo beneficia a los dueños de mascotas sino que promueve la protección animal y la participación comunitaria. Se espera que ONGs, refugios y agentes municipales se integren a la red para fortalecer la respuesta en casos de emergencia.Esta propuesta se suma a otras medidas de protección animal adoptadas en la región, comprobando que la innovación digital puede aportar soluciones concretas ante una problemática social.

