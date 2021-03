CreakyJoints Salva Clinica de Artritis Gratuita y la Renombra John Whelton Arthur Virshup CreakyJoints South Florida Arthritis Clinic (Clinica para Artritis John Whelton Arthur Virshup CreakyJoints de el Sur de Florida)

UPPER NYACK, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–CreakyJoints®, la comunidad multicultural digital de artritis para pacientes y cuidadores internacional y parte de la Fundacion Global Healthy Living Foundation (GHLF), ha anunciado hoy que en el año 2021 proporcionará servicios administrativos y educación, apoyo, defensa de paciente e investigación para la Clínica John Whelton Arthur Virshup CreakyJoints South Florida Arthritis Clinic. GHLF también garantizará la viabilidad financiera futura de la clínica. Establecida en el 1975 por los reumatólogos Dr. John Whelton y el Dr. Arthur Virshup, por quien ahora se llama la clínica, la Clínica John Whelton Arthur Virshup CreakyJoints South Florida Arthritis Clinic sirve a pacientes con artritis del sur de Florida que no pueden pagar el tratamiento, brindando atención reumatológica regular y gratuito a más de 100 pacientes del área. CreakyJoints está reemplazando a la Arthritis Foundation, que recientemente terminó su compromiso de financiar las operaciones de la clínica.

Una vez al mes, los reumatólogos ofrecen su tiempo como voluntarios para cuidar a los pacientes en sus consultorios privados en Boca Raton, Boynton Beach, Stuart, y West Palm Beach, Florida. Estos pacientes recibirán atención consistente y de alta calidad idénticos a los pacientes atendidos en la práctica privada y tendrán acceso a los servicios de laboratorio y de imagen subvencionados por diferentes compañias, incluyendo Quest Diagnostics y Diagnostic Centers of America. Puede ser difícil encontrar un reumatólogo que acepte Medicaid, por lo que la clínica acepta referencias de médicos de la comunidad, así como de otras organizaciones sin fines de lucro de atención médica en el área, como Volunteers in Medicine y la clínica HANDS en el condado de Martin. En el condado de Palm Beach, Project Access, una parte de Palm Beach County Medical Society Services, Caridad y las clinicas Genesis Clinics, y la clinica Florida Atlantic University clinic, cuyos residentes hacen una rotación de reumatología con Rheumatology Associates of S. Florida (doctores clínicos), todos refieren pacientes.

En el condado de Broward County, la clinica Light of the World Clinic tambien refiere a pacientes.

A nivel nacional, la fundación Lupus Foundation también refiere a pacientes a las clínicas.

Una transición sin interrupciones

“Cuando nos enteramos de que nuestra clínica en West Palm Beach iba a perder su apoyo administrativo y financiero, estábamos preocupados por el riesgo de los pacientes que no cuentan con otro remedio de ayuda médica,” dijo Michael C. Schweitz, MD, un reumatólogo voluntario de años, ex presidente de la Coalition of State Rheumatology Organizations (CSRO) y de Florida Society of Rheumatology.

“Estamos encantados de trabajar directamente con CreakyJoints y esperamos dar la bienvenida al nuevo apoyo para la comunidad. Ahora más que nunca, es importante trabajar juntos para priorizar las necesidades de nuestros pacientes”, agregó.

Shawn Baca, MD, otro reumatólogo voluntario de años que también fue ex presidente del condado Palm Beach County Medical Society, y es parte del delegado de Florida AMA, y también trabaja en clínica privada dijo, “Planeamos llegar a que esta clínica tenga una base financiera sólida, para llegar al objetivo final que es la expansión de estos servicios a otras comunidades. CreakyJoints y los partidarios de la comunidad local se han comprometido a ayudarnos.”

La representante del distrito 81 del estado de Florida, Rep. Kelly Skidmore, es una de las personas que apoyan la nueva clínica. “Aplaudo el trabajo que estos médicos locales han hecho y continuarán haciendo ahora con el apoyo de CreakyJoints.” La Rep. Skidmore también es CEO de Palm Beach County Medical Society.

Louis Tharp, cofundador y director ejecutivo de CreakyJoints y la fundación Global Healthy Living Foundation dijo, “Inmediatamente nos movimos en proporcionar apoyo financiero y operativo para asegurar que los pacientes de reumatología continuarían teniendo acceso a sus médicos. Después de haber trabajado con algunos de los reumatólogos de la clínica durante más de una década, tenemos un gran respeto por ellos, su personal y los proveedores de atención médica asociados que durante años han contribuido desinteresadamente a las comunidades de pacientes desatendidas en el sur de Florida. Nuestro papel es tanto apoyar la continuidad de la atención para estos pacientes vulnerables como establecer las mejores prácticas para llegar y tratar a los pacientes reumáticos desatendidos.”

Para obtener más información sobre la clínica John Whelton Arthur Virshup CreakyJoints South Florida Arthritis Clinic visite https://awareness.creakyjoints.org/free-clinic/ y https://aprende.creakyjoints.org.es/clinica-gratuita/.

Acerca de CreakyJoints ®

CreakyJoints ® es una comunidad digital para millones de pacientes con artritis y sus cuidadores en todo el mundo que buscan educación, apoyo, defensa e investigación centrada en el paciente. Nosotros representamos a pacientes en inglés y español a través de nuestros canales de redes sociales populares, nuestros sitios web y 50-State Network, que incluye más de 1,600 voluntarios capacitados para pacientes, cuidadores y activistas del cuidado de la salud.

Como parte de la Global Healthy Living Foundation , CreakyJoints también tiene un registro voluntario de resultados informados por los pacientes llamado ArthritisPower® ( ArthritisPower.org ), que incluye miles de pacientes con artritis que siguen sus condiciones y con su autorización se ofrecen como voluntarios para participar en investigaciones longitudinales y observacionales. CreakyJoints publica la serie popular “Alzando la voz de los pacientes“, que ofrece herramientas educativas y de navegación descargables centradas en el paciente para el manejo de enfermedades crónicas. También tiene como parte de su programación, PainSpot (PainSpot.org), una herramienta digital de evaluación de riesgos para condiciones y lesiones musculoesqueléticas, y eRheum ( eRheum.org.es ), para el apoyo de telesalud y atención virtual. Toda la programación es gratuita, siempre. Para obtener más información y ser parte de la comunidad, visite CreakyJoints.org .

