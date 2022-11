Creadores de Stranger Things prometen que el final de la serie será espectacular

Los hermanos Matt y Ross Duffer, los creadores de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, han revelado que la quinta temporada será la más mortífera hasta el momento y su final será espectacular.

Durante una conferencia de prensa en un evento de los premios For Your Considerations (FYC) que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, EEUU, los hermanos comentaron algunos posibles escenarios que ocurrirán en la quinta temporada, sin embargo no revelaron nada en concreto.

Sin embargo, varias de las preguntas que respondieron llevaron a muchos a pensar que alguno de los personajes principales no llegarán vivos al final de la serie.

Ross Duffer indicó que “tan importante como lo sobrenatural, ahora tenemos muchos personajes, la mayoría de los cuales siguen vivos. Y es importante concluir esos arcos. Muchos de estos personajes han estado creciendo desde la primera temporada, así que es un acto de balance entre darles tiempo para completar sus arcos de personaje y también atar los cabos sueltos y hacer nuestras revelaciones finales.”.

Ante los comentarios de Duffer, los fanáticos de Stranger Things, presumen que en la quinta temporada existe una enorme posibilidad de que veamos morir a varios personajes en enfrentamiento final con Vecna, el destructor de Mentes y el Upside Down.

“Creo que lo que estamos intentando hacer es volver un poco al principio en el tono de la [temporada] uno, pero a una escala más en línea con lo que es la [temporada] cuatro”, continuó Ross Duffer. “Espero que tenga un poco de todo”.

Matt Duffer, añadió que “conseguimos que nuestros ejecutivos lloraran, lo que me pareció buena señal”. “Las únicas otras veces que los he visto llorar fueron por ejemplo en las reuniones de presupuesto”, agregó.

Recientemente los guionistas de la serie revelaron el título del episodio inicial de la quinta temporada: The Crawl.

Hasta el momento Stranger Things 5 no tiene una fecha de estreno, pero rodaje comenzará en algún momento del próximo año. hasta el momento The Crawl es el único episodio que se ha preparado.