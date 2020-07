Creadores de Glee abren un fondo universitario para el hijo de Naya Rivera

Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falcuck, los creadores de la tragicomedia que Naya Rivera protagonizó se han unido para crear un fondo universitario para el hijo de la actriz que murió ahogada en el lago Piru, en California.

“Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre Yolanda, quien fue gran parte de la familia de Glee, y con su hijo Josey. Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el hijo de Naya, al que amaba más que a nada”, informaron los creadores de la serie.

“Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en ‘Glee’. No tenía mas que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar”, aseguraron los creadores de la serie. “Era una delicia escribir, dirgir y tenerla alrededor”, recordaron.

“Pero su mayor legado en Glee es probablemente el humor y la humanidad que trajo”, aseguraron

El cuerpo de Naya Rivera fue recuperado del lago Piru en el condado de Ventura el pasado lunes, días después de que desapareciera durante un viaje en bote con su hijo Josey quien fue encontrado dormido en el bote alquilado.

El lunes la policía del condado de Ventura, confirmó la muerte de la actriz, luego de identificar su cuerpo tras ser encontrado en el Lago Piru donde desapareció cuando salió a navegar.

La autopsia realizada por la Oficina del médico forense del condado de Ventura dictaminó que la actriz murió como consecuencia de un ahogamiento. El sheriff aseguró de que no existen indicios de “un acto criminal o suicidio”, por lo que la principal hipótesis continúa siendo un desafortunado accidente.