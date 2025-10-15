Crea tráiler de Disney para pedirle matrimonio a su novia y se viraliza en redes

La creatividad en las propuestas de matrimonio se ha convertido en tendencia, pero pocos logran generar tanto impacto como el reciente caso viral de un hombre que creó un tráiler falso de Disney para pedirle casamiento a su novia.

La historia, compartida en redes sociales, capturó la atención del público por su originalidad y romanticismo. Actualmente, el video ha sumado miles de reproducciones y comentarios positivos de internautas de todo el mundo.

La propuesta consistió en la edición profesional de un video animado inspirado en los clásicos de Disney, donde se narra una historia personalizada sobre la pareja. El novio, fanático del cine animado, ideó un guion y trabajó durante semanas recreando el estilo inconfundible de Disney, logrando que incluso la prometida creyera estar viendo un tráiler oficial antes de aparecer su nombre y el esperado anillo de compromiso. Esta iniciativa se popularizó en plataformas como TikTok y X, mostrando el auge de las propuestas creativas en el entorno digital.

Las propuestas de matrimonio virales reflejan no solo el deseo de sorprender a quienes amamos, sino también la búsqueda de resonancia en una comunidad global.