“Coyote” cruza con una soga a menor inmigrante y la deja abandonada

EEUU.- El video de un “coyote” cruzando con una soga el muro fronterizo con una menor de 7 años de edad se ha viralizado en las redes sociales.

La filmación pone al descubierto el modo en que opera la red de traficantes de personas en la zona fronteriza.

De acuerdo con el informe policial, la menor fue rescatada por agentes estadounidenses una vez que la menor estaba a salvo.

En ese sentido, se explicó que no actuaron antes para evitar que el “coyote” intentara huir y soltara a la menor que fue bajada con una soga por el muro en el sector conocido como El Centro, California.

La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza emitió un comunicados, en el cual detallaron que los agentes miraron todo el accionar del traficante.

“Se observó a un sujeto con una niña, a quien cargaba de sus espalda al momento en que se sostenía sobre la valla fronteriza para pasar a la pequeña por medio de una cuerda e intentar trasladarla a suelo estadounidense”, cita el documento.

Agrega que los patrulleros actuaron cautelosamente, evitando acercarse para que el hombre entrara en pánico y dejara caer a la menor sostenida por la soga con la que logró cruzar la frontera.

Se informó que la menor es originaria de El Salvador y que el traficante le dijo que una vez al otro lado del muro caminara hacia el norte.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro, Gregory Bovino, cuestionó fuertemente que los traficantes utilicen a los niños para ponerlos en peligro.

“Los contrabandistas siempre verán a los niños como una mercancía para obtener ganancias, sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de cualquier individuo”, manifestó el funcionario.

El video de la menor bajando con el coyote por la soga ha generado consternación en los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Hasta el momento se conoce que la pequeña se encuentra en un Centro de Procesamiento de El Centro.

