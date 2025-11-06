Coulson Aviation desarrolló SafeFuel, el primer sistema de protección y control de calidad del combustible a bordo

THERMAL, California--(BUSINESS WIRE)--Coulson Aviation (USA), la mayor empresa de lucha aérea contra el fuego del mundo que opera la flota mixta más avanzada de aeronaves de ala fija y rotatoria para extinguir incendios, desarrolló SafeFuel, el primer sistema de la industria aeronáutica diseñado para verificar a bordo la calidad del combustible y detectar una posible contaminación durante el reabastecimiento.









La innovación surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad tras múltiples incidentes relacionados con el combustible en la aviación militar y comercial, así como recientes accidentes de aeronaves de la Armada que se encuentran en investigación.

Los aviones de Coulson Aviation suelen operar en sitios remotos del mundo, donde hay mayor riesgo de abastecer combustible contaminado o que no cumpla las especificaciones. En sus años de operaciones, la compañía se ha enfrentado a problemas que van desde cargar combustible Jet A contaminado con agua y crecimiento microbiano hasta la contaminación cruzada. Al mismo tiempo, la industria registró un aumento de incidentes relacionados con el combustible, incluida la contaminación por DEF (solución acuosa de urea al 32,5 %) y SAP (polímeros superabsorbentes) debido al uso de separadores de filtros envejecidos. Uno de estos incidentes provocó que a una de las aeronaves de Coulson se le parara el motor durante un vuelo de traslado sobre el mar, un hecho que casi fue un desastre y puso de manifiesto la falta de tecnología en la aviación para supervisar el combustible a bordo.

SafeFuel fue desarrollado y patentado por el equipo interno de Coulson. Se integra directamente en el sistema de carga de combustible de punto único de la aeronave y analiza el combustible durante el abastecimiento. El sistema verifica parámetros clave en tiempo real y notifica automáticamente a la tripulación, por lo que se puede detener la carga si se detecta una contaminación o lecturas que no cumplan las especificaciones antes de que el combustible llegue a los tanques. Cada carga queda registrada digitalmente, lo que proporciona trazabilidad y una cadena de custodia verificable para operadores, fabricantes de equipos originales (OEM) y organismos reguladores.

“Llevamos décadas diseñando aeronaves que puedan sobrevivir a cualquier emergencia, pero nada de eso importa si el combustible no es seguro", afirmó Britt Coulson, presidente y director de operaciones de Coulson Aviation. "A medida que la industria muta hacia combustibles sostenibles para la aviación y cadenas de suministro globales complejas, los riesgos se multiplican, e incluso pequeñas desviaciones podrían tener consecuencias catastróficas. Si solo unos pocos galones de combustible que no cumple las especificaciones pueden derribar una aeronave de $100 millones, significa que es hora de que la aviación reconozca que el combustible es la última frontera que ha quedado sin supervisión. SafeFuel cierra esa brecha de forma permanente”.

Acerca de Coulson Aviation

Coulson Aviation (USA) Inc., integrante de Coulson Group, es la mayor empresa mundial de lucha aérea contra el fuego y líder internacional en innovación aeronáutica. Durante décadas, Coulson amplió los límites de las operaciones aéreas mediante la introducción de aeronaves de gran tamaño para apagar incendios. Es pionera en la lucha contra incendios forestales con visión nocturna y desarrolló sistemas avanzados que mejoran la seguridad en vuelo, la eficiencia y el desempeño medioambiental en los sectores de la aeronáutica civil y de defensa.

Para obtener más información sobre Coulson SafeFuel, visite: http://coulsonsafefuel.com/.

