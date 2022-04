CoStar Group da la bienvenida a Robert Stassen como responsable de análisis para la expansión enEuropa

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), proveedor líder de mercados inmobiliarios en línea, información y análisis para el sector inmobiliario comercial y residencial, ha anunciado hoy la contratación de Robert Stassen como responsable de análisis en Europa.

En este puesto, Stassen será responsable de aumentar y dirigir el creciente equipo de análisis europeo de CoStar Group, especializado en generar análisis informativos sobre las condiciones del mercado inmobiliario y la economía de la región, que se incorporarán a la oferta de productos de la empresa.

“A medida que CoStar Group continúa ampliando su alcance en Europa, sabíamos que necesitábamos incorporar a un líder con talento y con un conocimiento innegable del complejo sector inmobiliario comercial de la región”, comenta Lisa Ruggles, vicepresidenta senior de Investigación Global de Marketing, Análisis y Noticias de CoStar Group. “Creemos que Robert es la mejor elección y es perfecto para este puesto. Nos alegra enormemente darle la bienvenida a la familia CoStar y estamos deseando ver cómo da forma al equipo de Investigación y Análisis de Marketing en Europa”, añade Ruggles.

Además de expandir el equipo y de incorporar talento senior en los mercados clave de Europa, Stassen también será directamente responsable de asegurar que los datos de CoStar reflejen con precisión las tendencias del mercado. Participará en las iniciativas de ventas y marketing en la región y también servirá como principal punto de contacto para los clientes de CoStar y clientes clave, fomentando y fortaleciendo las relaciones en todo el continente.

Stassen se une a la familia CoStar con casi 30 años de experiencia en la sección transversal de las industrias financieras e inmobiliarias comerciales de Europa. Antes de su entrada en la empresa, fue responsable de Investigación de Mercados de Capitales para la región EMEA en Jones Lang LaSalle (JLL) durante siete años, donde amplió su red de clientes y supervisó las iniciativas estratégicas que impactaron en los mercados de capitales paneuropeos.

Acerca de CoStar Group, Inc.

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) es un proveedor líder de plataformas de información y análisis en línea para el sector inmobiliario comercial.

