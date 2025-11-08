Corte Suprema de EEUU permite a Trump suspender los cupones de alimentos

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir que Donald Trump pause los pagos completos del programa SNAP (conocido como cupones de alimentos) genera preocupación a nivel nacional, especialmente entre comunidades latinas y centroamericanas residentes en el país.

Esta medida podría afectar directamente a millones de familias que dependen del beneficio para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

El programa de cupones de alimentos es vital para quienes enfrentan dificultades económicas, por lo que la decisión de suspender los pagos completos representa un golpe significativo para sectores vulnerables.

Trump solicitó al tribunal supremo que le permita frenar estos desembolsos mientras continúan las disputas legales sobre la reforma del sistema de asistencia social, argumentando la necesidad de “controlar el gasto público”, derivado del cierre de gobierno.



Impacto inmediato en millones de beneficiarios latinos

Expertos señalan que la suspensión de los beneficios completos trae consecuencias directas e inmediatas.

Cientos de miles de hogares latinos y centroamericanos podrían ver una disminución drástica en su acceso a alimentos saludables y suficientes, profundizando los índices de inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

La medida ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que consideran que la interrupción de los pagos podría aumentar la presión sobre bancos de alimentos y servicios comunitarios.