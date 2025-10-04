Corte Suprema de EEUU permite a Trump acabar con protecciones para venezolanos

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha causado preocupación entre los migrantes, tras autorizar que la administración de Donald Trump ponga fin a las protecciones contra la deportación para aproximadamente 300,000 venezolanos que se encuentran en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El fallo otorga luz verde para revertir una medida implementada para salvaguardar a quienes huyen de la crítica situación humanitaria en Venezuela.

Según lo informado por las agencias, el dictamen de la Corte Suprema apoya la decisión del presidente Trump de cancelar el TPS, dejando en riesgo inmediato de deportación a cientos de miles de personas que tenían esperanzas de regularizar su estatus migratorio en EEUU.

¿Qué implica el fin del TPS para la comunidad venezolana?

El fin del TPS significa que aquellos venezolanos amparados por este programa podrían perder la protección migratoria y ser sujetos a procesos de deportación en las próximas semanas.

Muchas familias han construido una nueva vida en EEUU, por lo que la incertidumbre crece en la comunidad migrante ante la posibilidad de regresar a un país sumido en crisis política y económica.

En regiones como Centroamérica y Latinoamérica, donde los flujos migratorios hacia Estados Unidos son constantes, la noticia ha generado debate sobre los derechos de los migrantes y el papel de la justicia estadounidense en su protección.

Este panorama plantea interrogantes sobre el futuro de la comunidad venezolana en EEUU y las posturas que podrían tomar eventuales nuevas administraciones en materia de inmigración.