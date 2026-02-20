Corte Suprema de EEUU dictamina como ilegales los aranceles de Trump 

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles de Donald Trump son ilegales, sentando un precedente sin igual en la política comercial de ese país.

La sentencia, que invalida el polémico mecanismo arancelario instaurado durante el mandato del expresidente, podría cambiar el curso de las relaciones económicas internacionales.

En el fallo, divulgado este 20 de febrero, los jueces manifestaron que el ejecutivo sobrepasó los límites legales al fijar tributos unilaterales a las importaciones, una medida que fue ampliamente criticada por empresarios y gobiernos extranjeros.

Según se explicó, la Corte Suprema interpretó que esas decisiones carecieron de la aprobación del Congreso, violando normas fundamentales establecidas en la Constitución estadounidense.

Implicaciones para la economía internacional y el comercio

La invalidación de los aranceles abre un debate sobre la vigencia y los límites del presidencialismo en materia económica.

De acuerdo con analistas, el fallo podría revertir parte del impacto negativo que las tarifas estadounidenses causaron en las exportaciones latinoamericanas, especialmente en sectores como el agrícola y manufacturero.

A su vez, la sentencia de la Suprema Corte deja un mensaje claro a futuros gobiernos: las medidas económicas que afectan mercados mundiales deben seguir procesos legales y consensuados.

La resolución ha sido bienvenida por varias cámaras empresariales de la región, que habían manifestado su inconformidad con la política comercial impulsada por Trump.