Corte Suprema condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El juicio a Bolsonaro por golpismo ha generado gran expectativa en Brasil y toda la región.

El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por su implicación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, luego de su derrota electoral en 2022. La decisión se consolidó este jueves 11 de septiembre, cuando, tras el voto de la magistrada Carmen Lúcia, el Tribunal Supremo alcanzó la mayoría necesaria para dictar la condena.

Desde la presentación del proceso judicial contra Jair Bolsonaro, la división de opiniones no solo en Brasil sino también en América Latina ha sido evidente. Si el tribunal finalmente encuentra culpable al exmandatario, podría quedar inhabilitado para cargos públicos por varios años, alterando el equilibrio político de cara a futuras elecciones.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente para la justicia brasileña ante situaciones similares en la región. Expertos analizan que una condena reforzaría la independencia judicial, mientras que la absolución podría alimentar el discurso de polarización política. Cabe recordar que Bolsonaro ya enfrenta varias investigaciones, y el fallo en este juicio podría desencadenar nuevas acciones legales.