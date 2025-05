Corte de EEUU anula aranceles de Trump: ya no aplican a ningún país

La administración de Donald Trump ha recibido un duro golpe legal este miércoles por el fallo judicial del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (EEUU) que determina que los aranceles excedieron su autoridad.

El dictamen tiene como objetivo bloquear la aplicación de los gravámenes impuestos por el mandatario estadounidense como parte de su política económica.

"El fallo se dio con la decisión de tres jueces", se detalló sobre la decisión de los tribunales con sede en Nueva York, y que desafían a Donald Trump.

De acuerdo con la resolución, los aranceles ya no aplican en ningún país, dejando sin efecto los famosos y cuestionados impuestos del líder republicano.

"La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar o no este tipo de impuestos, incluso en el marco de una ley de emergencia en la que Trump justificó sus decretos arancelarios", cita el dictamen que implicaría una nueva guerra, ahora entre el Tribunal de Comercio Internacional y el mandatario estadounidense.

Los tres jueces señalan que la decisión de declarar ilegales los aranceles no es por imprudencia o por ser ineficaces, sino por que la ley no lo permite.

"El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión. Dicho uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite".

Sobre el argumento de Trump de una emergencia nacional se estableció que "exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para regular la importación mediante aranceles”.