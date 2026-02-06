Correos revelan que Epstein financió pruebas genéticas para fines médicos

Correos electrónicos divulgados recientemente indican que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein pagó por pruebas genéticas avanzadas con el aparente objetivo de utilizar su propio material biológico en investigaciones relacionadas con la medicina regenerativa.

De acuerdo con la información revelada, Epstein habría financiado estos estudios varios años después de su condena inicial en 2008 por delitos vinculados a la prostitución. Las pruebas se realizaron en uno de los hospitales más reconocidos de Estados Unidos, mientras el empresario exploraba la posibilidad de desarrollar células madre enfocadas en la inmunidad y procesos de curación.

Las comunicaciones también mencionan la participación del investigador Joseph Thakuria, quien en ese momento se desempeñaba como médico sénior en el Hospital General de Massachusetts (MGH), en Boston, y estaba vinculado a un proyecto de investigación genómica a gran escala en la Facultad de Medicina de Harvard.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que relacione previamente a Thakuria con Epstein, ni se han presentado acusaciones legales en su contra. Las revelaciones han reavivado el debate sobre los límites éticos en la investigación médica y el origen de los recursos utilizados para financiar este tipo de estudios.