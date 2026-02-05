Correo revelado refuerza autenticidad de foto del príncipe Andrés con Virginia Giuffre

Un correo electrónico divulgado recientemente en documentos oficiales de Estados Unidos ha reavivado la polémica en torno al príncipe Andrés y su presunta relación con Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles de la red de tráfico sexual encabezada por Jeffrey Epstein.

El mensaje forma parte de los archivos hechos públicos por el Departamento de Justicia la semana pasada y data de 2015. En él, Ghislaine Maxwell expareja y colaboradora cercana de Epstein— habría escrito al financiero haciendo referencia a la conocida fotografía en la que el entonces duque de York aparece con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre, lo que sugiere que la imagen no fue alterada.

Durante años, el príncipe Andrés ha negado las acusaciones de abuso sexual y ha puesto en duda la autenticidad de la fotografía, alegando que pudo haber sido manipulada. Sin embargo, el contenido de este correo electrónico contradice esa versión y refuerza la idea de que la imagen es genuina.

Los nuevos documentos no constituyen por sí mismos una imputación penal, pero aportan elementos adicionales a un caso que sigue generando atención internacional y cuestionamientos sobre el papel de figuras poderosas dentro del círculo de Epstein.