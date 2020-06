Corrección en calendario maya dice que fin del mundo será el 21 de junio

Una supuesta corrección al adaptar el calendario maya al gregoriano dio una diferencia de once días durante 286 años y ha indicado que el apocalipsis será el 21 de junio de 2020 y no el 21 de diciembre del 2012 como se había dicho anteriormente.

La teoría apunta a que el fin llegará este próximo 21 de junio y esta se basa en que un grupo nuevo de expertos analizaron el famoso calendario maya y parece que la fecha que mencionan como el fin no es en 2012, ellos consideraron que hay otra interpretación para el momento en que los mayas pensaban que todo terminaría y dicen estar convencidos que esto sucederá en algún momento del verano del presente año.

El científico Paolo Tagaloguin publicó un tweet que fue eliminado que decía” “Siguiendo el Calendario Juliano, estamos técnicamente en 2012 … El número de días perdidos en un año debido al cambio al Calendario Gregoriano es de 11 días … Para 268 años usando el calendario gregoriano (1752-2020) multiplicado por 11 días = 2,948 días. 2,948 días / 365 días (por año) = 8 años”.

De acuerdo con los cálculos hechos por los científicos, al analizar el calendario maya el fin del mundo será el 21 de julio de 2020. Sin embargo, la NASA ha indicado que quiere que la gente sepa que no hay nada que sugiera que el final de los tiempos llegará pronto y que las teorías de conspiración paren.

Un portavoz de la NASA dijo a través de un comunicado que, “La historia comenzó con afirmaciones de que Nibiru, un supuesto planeta descubierto por los sumerios, se dirige hacia la Tierra. Esta catástrofe se pronosticó inicialmente para mayo de 2003, pero cuando no sucedió nada, la fecha del fin del mundo se adelantó a diciembre de 2012 y se vinculó al final de uno de los ciclos en el antiguo calendario maya en el solsticio de invierno en 2012, de ahí la fecha prevista del fin del mundo del 21 de diciembre de 2012. Para cualquier reclamo de desastre o cambios dramáticos en 2012, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la evidencia? No hay ninguna, y para todas las afirmaciones ficticias, ya sea que se hagan en libros, películas, documentales o en Internet, no podemos cambiar ese simple hecho. No hay evidencia creíble de ninguna de las afirmaciones hechas en apoyo de eventos inusuales que tienen lugar en diciembre de 2012″.