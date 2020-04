Coronavirus: Suspenden ensayo tras muerte de 11 personas en Brasil

The New York Times reveló que un estudio científico en Brasil, en el que se usó cloroquina para combatir el coronavirus, fue suspendido tras suministrar dosis altas y registrarse la muerte de once personas.

El ensayo fue liderado por 26 científicos con la participación de 81 pacientes infectados de la enfermedad.

De acuerdo con el estudio publicado en el portal online MedRxiv detalla que tanto la cloroquina como el hidroxicloroquina pueden ocasionar daños significativos en algunos pacientes.

“La mitad de los participantes en el ensayo recibieron dos veces al día durante cinco días una dosis de 450 miligramos de cloroquina, mientras que al resto se les recetó una dosis más alta de 600 miligramos durante diez días”, señala el informe.

A los pacientes que se les suministró azitromicina eleva el riesgo de arritmias cardíacas si es mezclado con hidroxicloroquina.

“Tres días después del comienzo del tratamiento, los investigadores comenzaron a notar arritmias cardíacas en los pacientes que tomaron dosis más altas. Al sexto día, 11 pacientes habían muerto, lo que llevó a finalizar la parte de las pruebas en las que se suministraban las dosis altas”, indica el informe.

Los científicos pide evaluar el medicamento en la etapa temprana de la enfermedad.