Coronavirus: El sueño de una hondureña se convierte en pesadilla

La hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks está pasando momentos de terror. Su sueño se ha convertido en una pesadilla de la noche a la mañana luego que China confirmara la muerte de los primeros pacientes por el coronavirus.

“Llevó 22 días en cuarentena y no he podido salir de mi habitación por la prevención al virus”, dijo la connacional en un video.

Murillo Brooks, pide a las autoridades de migración ayudarla a salir de Yichang, ciudad vecina con Hubei, China, donde se originó en coronavirus.

“Le estoy pidiendo al gobierno que me ayude a regresar, porque yo solo quiero estar con mi familia. Ya que el estrés y la ansiedad no me dejan dormir bien y la falta de una buena alimentación debilita mi cuerpo y mi ánimo”, agregó la joven de 23 años originaria de La Lima, Cortés.

Aseguró que solo desea volver con su familia y la única forma de hacerlo es con ayuda del gobierno por medio de países que tiene relaciones con China, entre estos Rusia, Japón Corea.

En ese sentido, indicó que Taiwán ha querido ayudarla, pero no existen relaciones con el país donde viajó para estudiar.