Corebridge Financial venderá Laya Healthcare a AXA

La operación optimiza la cartera de productos «Life & Retirement» (Vida y Jubilación) de Corebridge

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) anuncia la firma de un acuerdo definitivo para la venta de su filial Laya Healthcare Limited («laya healthcare») a AXA por un importe total de 650 millones de euros en efectivo. El cierre de la venta de laya healthcare está previsto para el cuarto trimestre de 2023, sujeto a las aprobaciones regulatorias y demás condiciones de cierre habituales.





Peter Zaffino, presidente y director ejecutivo del accionista mayoritario American International Group (NYSE: AIG), y presidente del consejo de administración de Corebridge, señaló: «Esta desinversión permite a Corebridge reorganizar su cartera y centrarse en los principales productos y soluciones de Vida y Jubilación en Estados Unidos. AXA es el propietario ideal para laya healthcare, ya que cuenta con una plataforma global que permitirá al negocio consolidar el éxito de su apreciado enfoque del seguro de salud centrado en el afiliado».

Laya healthcare, que es el segundo mayor proveedor de seguros de salud de Irlanda, es una gestora general de servicios integrales con sede en Cork (Irlanda) y ofrece un conjunto diverso de prestaciones y servicios de seguros de salud innovadores en el mercado irlandés de seguros de salud, además de seguros de vida y seguros de viaje.

Kevin Hogan, presidente y director ejecutivo de Corebridge, declaró: «Desde la adquisición de laya healthcare por parte de AIG en 2015, la compañía ha consolidado su posición de liderazgo como proveedor en bienestar y salud conectada, mientras desarrollaba un sólido historial de crecimiento y rentabilidad. Esperamos trabajar con el equipo de AXA y nuestros colegas de laya healthcare para lograr una transición ordenada del negocio».

Morgan Stanley & Co. LLC fue el asesor financiero y A&L Goodbody LLP actuó como asesor jurídico de Corebridge.

Acerca de Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. consigue que más personas tomen decisiones en su vida financiera. Con más de 365 000 millones de dólares en activos bajo gestión y administración a 31 de marzo de 2023, Corebridge Financial es uno de los mayores proveedores de soluciones previsionales y productos de seguros de Estados Unidos. Nos enorgullece colaborar con profesionales e instituciones financieras para ayudar a las personas a planificar, ahorrar y conseguir un futuro financiero seguro. Para más información, visite corebridgefinancial.com y síganos en LinkedIn, YouTube y Facebook.

Acerca de AIG

American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en el sector de los seguros. Las empresas que integran AIG ofrecen soluciones de seguros que ayudan a empresas y particulares de aproximadamente 70 países y jurisdicciones a proteger sus activos y gestionar sus riesgos. Para más información, visite www.aig.com. Las acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Nueva York.

AIG es el nombre comercial de las operaciones internacionales de American International Group, Inc. Todos los productos y servicios están suscritos o proporcionados por subsidiarias o filiales de American International Group, Inc. Es posible que los productos o servicios no estén disponibles en todos los países y jurisdicciones, y la cobertura está supeditada a los requisitos de suscripción y al lenguaje real de la póliza. Los productos y servicios que no sean de seguros pueden ser suministrados por terceros independientes. Ciertas coberturas de daños materiales pueden ser brindadas por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes no suelen participar en fondos de garantía estatales, por lo que los asegurados no están protegidos por dichos fondos.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente comunicado de prensa y toda declaración oral relacionada constituyen declaraciones a futuro. Estas no son hechos históricos y representan únicamente la creencia de la parte correspondiente con respecto a acontecimientos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de la parte correspondiente. Es posible que la transacción no se complete en el plazo previsto o que no se complete en absoluto, o que la transacción adopte una forma muy diferente a la contemplada en estas declaraciones. Cada una de las partes a las que se hace referencia en este comunicado de prensa asume únicamente la responsabilidad de sus declaraciones y no afirma ni hace suyas las declaraciones de ninguna otra parte.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

