Corebridge Financial concreta la venta de Laya Healthcare a AXA

Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) informó hoy que ha finalizado con éxito la anunciada venta de Laya Healthcare Limited ("Laya healthcare") a una subsidiaria de AXA S.A. ("AXA").





Laya healthcare, el segundo mayor proveedor de seguros de salud de Irlanda, es un agente general administrador de servicios integrales con sede en Cork (Irlanda), donde ofrece diversos productos y servicios innovadores en el sector de seguros de salud, seguros de vida y seguros de viaje.

Morgan Stanley & Co. LLC participó como asesor financiero y A&L Goodbody LLP participó como asesor legal.

Acerca de Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. ayuda a que más personas tomen decisiones sobre su vida financiera. Con más de 370.000 millones de dólares en activos bajo su gestión y administración al 30 de junio de 2023, Corebridge Financial es uno de los mayores proveedores de soluciones previsionales y seguros de Estados Unidos. Nos enorgullece colaborar con profesionales e instituciones financieras para ayudar a las personas a planificar, ahorrar y lograr un futuro financiero seguro. Para más información, visite corebridgefinancial.com y síganos en LinkedIn y YouTube.

Acerca de AIG

American International Group, Inc. (AIG) es una organización mundial líder en el sector de seguros. Las empresas que integran AIG ofrecen soluciones de seguros que ayudan a empresas y a personas, en 70 países y jurisdicciones, a proteger sus activos y gestionar sus riesgos. Para más información, visite www.aig.com. Las acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Nueva York.

AIG es el nombre comercial de las operaciones internacionales de American International Group, Inc. Las subsidiarias o filiales de American International Group, Inc. suscriben y proveen todos los productos y servicios. Es posible que algunos productos o servicios no estén disponibles en todos los países y jurisdicciones, y su cobertura está supeditada a los requisitos de suscripción y al idioma de la póliza. Terceros independientes pueden proveer productos y servicios que no estén relacionados con seguros. Algunas compañías aseguradoras de líneas excedentes pueden brindar cobertura de seguros generales. Estas aseguradoras no suelen participar en fondos de garantía de seguros del Estado, por lo tanto, sus asegurados no están protegidos por dichos fondos.

Contacts

Contactos de Corebridge



Işıl Müderrisoğlu (Inversores): investorrelations@corebridgefinancial.com

Matt Ward (Medios de comunicación): media.contact@corebridgefinancial.com

Contactos de AIG



Quentin McMillan (Inversores): quentin.mcmillan@aig.com

Dana Ripley (Medios de comunicación): dana.ripley@aig.com