Corea: Rimini Street vuelve a ganar el Great Place to Work® y otra vez se destaca como un excelente lugar para trabajar

Rimini Street se destaca como empresa gracias a su cultura del propósito y el trabajo significativo

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), el proveedor global de asistencia, productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce y de AWS, ha obtenido el certificado Great Place to Work en Corea por segundo año consecutivo.





El anuncio del día de hoy es otro reconocimiento más de la larga trayectoria de Rimini Street en excelencia laboral, que incluye el reconocimiento Top Workplace USA y las certificaciones de Great Place to Work en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Medio Oriente, África y Japón, India y el Reino Unido.

El certificado Great Place to Work se conoce internacionalmente por su modelo riguroso y basado en datos que cuantifica la experiencia de los empleados. Por más de 30 años, Great Place to Work ha encuestado a más de 100 millones de empleados, que coinciden en que “la confianza” es lo más importante para que un lugar de trabajo sea excelente. El modelo Great Place to Work’s Trust Model™ sirve como base para la encuesta de 60 preguntas Trust Index Survey que mide la satisfacción de los empleados.

El modelo Trust Model consta de cinco dimensiones:

Credibilidad

Respeto

Justicia

Orgullo

Compañerismo

Las empresas encuestadas que han demostrado tener un rendimiento sobresaliente en estas áreas tienen mayor capacidad para atraer y retener a una mano de obra que esté altamente comprometida y que demuestre un alto rendimiento, lo cual es fundamental para el crecimiento y el éxito empresarial.

El 100% de los empleados de Rimini Street de Corea sienten que su trabajo tiene “un propósito”

Según la investigación de Great Place to Work, “conectar a los empleados con la idea de que su trabajo es significativo aumenta la permanencia, la innovación, la retención, el compromiso de los trabajadores, el bienestar de los empleados y los ingresos”. Los resultados de la encuesta Rimini Street de Corea han demostrado que la totalidad de sus empleados en la región siente que su trabajo es significativo, les enorgullece lo que hacen y el porqué de lo que hacen.

“En Rimini Street, nuestra misión es dar soluciones tecnológicas extraordinarias a partir de nuestro talento extraordinario. Somos implacables en nuestra promesa de trabajar de forma extraordinaria para nuestros miles de clientes en todo el mundo. Nuestro trabajo potencia la economía, las comunidades y a las personas. Nos quedamos cortos al decir que estamos orgullosos de que nos reconozcan por nuestros resultados y objetivos compartidos”, afirma Hyungwook (Kevin) Kim, el gerente general de Rimini Street Corea.

Los resultados adicionales de la encuesta también arrojaron los siguientes datos:

El 92% de los empleados afirmó que estaba satisfecho, un dato que contrasta significativamente con el promedio del país, que es de un 56%

El 97% de los empleados está entusiasmados con las diversas actividades que se proponen para las victorias grandes o pequeñas

El 97% afirmó recibir un trato justo, más allá de la edad, orientación sexual o raza

“No hay reemplazo para la cultura de la confianza y la unión”, señaló Seth Ravin, presidente y director ejecutivo de Rimini Street. Asimismo, agregó: “Nos esforzamos por no perder los valores que constituyen la columna vertebral de nuestro éxito empresarial, sin dejar de tener en cuenta el impacto de las 4C de Rimini Street a la hora de tomar decisiones comerciales: la compañía, los clientes, los colegas y la comunidad”.

Los extraordinarios programas de Rimini Street ayudan a crear una cultura extraordinaria

El crecimiento mantenido de la empresa depende de la capacidad de atraer y retener a los talentos y productores más importantes para crear resultados “extraordinarios”. A tal fin, Rimini Street sigue creando nuevos programas diseñados para asegurar el máximo rendimiento y compromiso de su fuerza de trabajo. Estos programas incluyen:

Una semana laboral flexible de cuatro días que se puso a prueba a mediados del año 2022 para ofrecer un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Ahora, esta modalidad estará disponible en el 2023

Un nuevo y mejorado programa de aprendizaje y desarrollo para invertir en el crecimiento profesional y las capacidades de los empleados

El lanzamiento de Peakon, una plataforma participativa y anónima para empleados que ayuda a que la empresa siempre escuche, mida, supervise, aprenda y triunfe mediante el análisis verificado de los factores de satisfacción laboral

¡Lo estamos buscando!

Mejore su carrera profesional en la empresa que pone a su gente primero y que invierte en la comunidad. Visite la página de oportunidades laborales de Rimini Street: https://www.riministreet.com/company/careers/

