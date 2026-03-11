Corea del Norte prueba misiles de crucero estratégicos en presencia de Kim Jong Un y su hija

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó el lanzamiento de misiles de crucero estratégicos desde un buque de guerra. Lo hizo acompañado por su hija adolescente, Kim Ju Ae, según informaron medios estatales del país.

La prueba, realizada desde un destructor naval, representa el segundo ensayo de este tipo en menos de una semana por parte de Corea del Norte. Además, las autoridades norcoreanas han advertido que estas acciones forman parte de su respuesta a los ejercicios militares conjuntos que realizan Estados Unidos y Corea del Sur en la región.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron a Kim Jong Un y su hija observando el lanzamiento desde una sala de conferencias. Esto ocurrió mientras los misiles eran disparados desde el buque.

Kim Ju Ae, de aproximadamente 13 años, ha aparecido con mayor frecuencia junto a su padre en eventos militares de alto perfil. Recientemente, la agencia de inteligencia surcoreana señaló que el líder norcoreano podría estar preparándola como posible sucesora en el futuro liderazgo del país.

