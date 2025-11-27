Copropietario de Miss Universo se convierte en testigo protegido tras investigación por tráfico de hidrocarburos y armas

Raúl Rocha Cantú, quien posee el 50 % de las acciones del certamen Miss Universo, es objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico ilegal de hidrocarburos y suministro de armas a grupos criminales.

El empresario mexicano ingresó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. La información fue revelada por el periodista Carlos Loret de Mola a través de su cuenta en X, donde señaló que Rocha Cantú aceptó colaborar con las autoridades tras ser vinculado con actividades de huachicol y tráfico de armas para organizaciones del narcotráfico.

La publicación coincide con datos difundidos por el periódico Reforma, que confirmó que la causa penal número 495/2025 fue abierta el pasado 15 de noviembre. De acuerdo con ambos reportes, el 19 de noviembre la FGR formalizó su incorporación como testigo colaborador, una figura que permite a los implicados aportar información relevante a cambio de beneficios legales.

Las investigaciones apuntan a que la red presuntamente dirigida por Rocha Cantú operaba desde centros logísticos en Querétaro, donde se recibía combustible ilícito procedente de Guatemala. El hidrocarburo era procesado y mezclado con aditivos en instalaciones identificadas como “La Espuela” y “El Patio”, antes de distribuirse a diversas empresas mediante facturación presuntamente falsa.

Entre las compañías señaladas como receptoras del combustible figuran AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA, mientras que firmas como Tabasco Capital y PTIH habrían sido utilizadas como fachada para emitir comprobantes fiscales fabricados con el fin de ocultar el origen del producto.

Paralelamente, la FGR y la Secretaría de Seguridad detectaron que varias empresas de seguridad privada habrían sido empleadas para la compra, traslado y alteración de armas de fuego. Entre ellas destacan SEGURIMEX, SETER, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores, presuntamente apoyadas por exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La investigación continúa en desarrollo mientras las autoridades recopilan más datos proporcionados por Rocha Cantú en calidad de testigo colaborador.