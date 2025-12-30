Copropietaria de Miss Universo es condenada a prisión por fraude

La copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkapong “Anne” Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión por un caso de fraude relacionado con inversiones financieras, según informaron medios internacionales. La empresaria, fundadora de JKN Global Group, recibió una sentencia sin derecho a suspensión tras ser hallada culpable de engaño en una operación de bonos corporativos valuada en más de 950 mil dólares.

El fallo fue emitido el viernes 26 de diciembre por el Tribunal de Kwaeng del Sur de Bangkok. De acuerdo con el Bangkok Post, Jakrajutatip no se presentó a la audiencia y actualmente se encuentra prófuga, por lo que las autoridades tailandesas emitieron una orden de arresto en su contra.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada en 2023 por un cirujano plástico, quien acusó a la empresaria y a JKN Global Group de proporcionarle información falsa y ocultar la delicada situación financiera de la compañía para inducirlo a invertir en bonos corporativos. El tribunal determinó que entre julio y agosto de ese año los acusados engañaron al demandante, a pesar de saber que no contaban con la capacidad para devolver la inversión.

Según el fallo judicial, Jakrajutatip y su empresa habrían obtenido activos por un valor aproximado de 30 millones de baht, causando un perjuicio económico significativo al inversionista. Aunque la empresaria fue liberada bajo fianza en una etapa inicial del proceso, posteriormente dejó de presentarse ante las autoridades, lo que llevó a que se declarara un riesgo de fuga.

Medios locales señalaron a finales de noviembre que Jakrajutatip podría haber salido de Tailandia y encontrarse en México. Estas versiones circularon en el contexto de la coronación de Miss Universo 2025, celebrada el 20 de noviembre en Bangkok.

El caso se suma a otras controversias que rodean a la organización del certamen. A inicios de diciembre, la Associated Press informó que las cuentas bancarias en México de Raúl Rocha, presidente y copropietario de Miss Universo, fueron congeladas como parte de una investigación por presuntos delitos financieros y vínculos con actividades delictivas, según autoridades mexicanas.